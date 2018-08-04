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الرئيسية | خارج الحدود | سرقة 548 أورو توقع بشاب مغربي في إسبانيا

سرقة 548 أورو توقع بشاب مغربي في إسبانيا

سرقة 548 أورو توقع بشاب مغربي في إسبانيا
متابعة من محمد ناجح
السبت 04 غشت 2018 - 15:10

أوقفت الشرطة الوطنية بألميريا أمس الجمعة شابا مغربيا يبلغ من العمر 23 سنة، صدرت في حقه مذكرة بحث واعتقال سارية المفعول إلى غاية 3 يوليوز 2020.

وتم توقيف الشاب المغربي بميناء ألميريا، عندما اكتشفت السلطات المختصة بتحقيق جوازات السفر أنه كان ينوي الهروب إلى التراب المغربي.

ووفق مصادر وكالة أوروبا بريس للأنباء فالمسمى "ي.س" اقتحم رفقة شريك له يدعى "أ.ه"، مبحوث عنه هو الآخر، ومن أصول مغربية، ويبلغ من العمر 25 سنة، دار المسنين "ديتريش-بونهوفر-هوس" ببلدة هاغن الألمانية، بعد تكسير زجاج المبنى؛ فقاما بسرقة صندوق به مبلغ يقدر بـ548 أورو، وتفتيش الغرف بحثا عن أشياء ثمينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المبحوث عنهما أدينا بسنة وتسعة أشهر حبسا بعد أن أصدر في حقهما المدعي العام لبلدة هاغن منذ 15 من يناير 2018 قرار توقيف.

وتم وضع الموقوف رهن إشارة محكمة التحقيق بألميريا، قبل أن يتم نقله إلى المحكمة المركزية بالمحكمة الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رشيد السبت 04 غشت 2018 - 15:44
الله إهديكم المغاربة مالكم فين مامشيتو كتشوهو بالمغرب
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2 - Gala السبت 04 غشت 2018 - 15:45
ديما المغاربة: السرقة الاغتصاب الإرهاب......لا حول ولا قوة إلا بالله
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15
3 - wood السبت 04 غشت 2018 - 15:45
لا أعرف هل هذه الأخبار التي تتحدث عن السرقة و الإجرام مقتصرة على المغاربة ام تشترك فيها الجاليات الأخرى ؟؟. و في جميع الأحوال فإنها تبقى غير مستغربة من مجتمع مريض انهكه المخزن و اذنابه الذي خرب التعليم و التربية و أشاع الإنانية و الإنتهازية و التشلهيب و التسول داخل المجتمع الذي لا يمكنه أن ينتج الا مثل هذه النمادج !!!
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7
4 - لهلال عبدو السبت 04 غشت 2018 - 16:09
وماذا القول فيما يخص الشباب المتالق في الابداع وفى الاختراع ليس على المتوي الوطني بل وكذلك الخارجي واالحاملين منهم للميداليلت الذهبية من الذي خربهم ان التباهي بالزواج والتفاخر بالانجاب ، هذه محصلاته ايها المتدخل .
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-1
5 - محمد السبت 04 غشت 2018 - 16:27
يجب على محكمة الميريا ان باقصى العقوبات على هؤولاء شوهونا.هذا منجهة.
اما للذين يلومون المخزن والحكومة على هذه الافعال.
انت وانا وغيرك يجب علينا تربية اولادنا في المنازل اما ان كنت حاقد على المخزن .غير خوي قلبك من هاذ المنبر (راه فابور)
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0
6 - خايل هولاندا السبت 04 غشت 2018 - 16:29
ما بالك السرقة داخل الوطن تقدر الخسائر بملايير الدولارات سرقة غش مشاريع غير مكتملة غش في الطرقات غش في الصناعة اختلاسات لا خدود لها
لا تتكلم عن العدل المغاربة معروفون يغشهم ورور
الا ما رحم ربي
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