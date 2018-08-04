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كُتّاب وآراء
سرقة 548 أورو توقع بشاب مغربي في إسبانيا
أوقفت الشرطة الوطنية بألميريا أمس الجمعة شابا مغربيا يبلغ من العمر 23 سنة، صدرت في حقه مذكرة بحث واعتقال سارية المفعول إلى غاية 3 يوليوز 2020.
وتم توقيف الشاب المغربي بميناء ألميريا، عندما اكتشفت السلطات المختصة بتحقيق جوازات السفر أنه كان ينوي الهروب إلى التراب المغربي.
ووفق مصادر وكالة أوروبا بريس للأنباء فالمسمى "ي.س" اقتحم رفقة شريك له يدعى "أ.ه"، مبحوث عنه هو الآخر، ومن أصول مغربية، ويبلغ من العمر 25 سنة، دار المسنين "ديتريش-بونهوفر-هوس" ببلدة هاغن الألمانية، بعد تكسير زجاج المبنى؛ فقاما بسرقة صندوق به مبلغ يقدر بـ548 أورو، وتفتيش الغرف بحثا عن أشياء ثمينة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المبحوث عنهما أدينا بسنة وتسعة أشهر حبسا بعد أن أصدر في حقهما المدعي العام لبلدة هاغن منذ 15 من يناير 2018 قرار توقيف.
وتم وضع الموقوف رهن إشارة محكمة التحقيق بألميريا، قبل أن يتم نقله إلى المحكمة المركزية بالمحكمة الوطنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اما للذين يلومون المخزن والحكومة على هذه الافعال.
انت وانا وغيرك يجب علينا تربية اولادنا في المنازل اما ان كنت حاقد على المخزن .غير خوي قلبك من هاذ المنبر (راه فابور)
لا تتكلم عن العدل المغاربة معروفون يغشهم ورور
الا ما رحم ربي