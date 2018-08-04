24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3813:3917:1720:3021:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. إنتاج قياسي للزراعات السكرية بين الرباط والقنيطرة (5.00)

  2. الأزبال .. مسؤولية من؟ (5.00)

  3. حاكم عجمان يطمئن على الطفلة المغربية ملاك (5.00)

  4. المدافع السنغالي موسى واجي يلحق بصفوف البارصا (5.00)

  5. المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تستأنف نقل النفط عبر باب المندب

السعودية تستأنف نقل النفط عبر باب المندب

السعودية تستأنف نقل النفط عبر باب المندب
هسبريس - إفي
السبت 04 غشت 2018 - 11:39

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، في بيان رسمي اليوم أن السعودية قررت أستئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءا من اليوم السبت .

وأوضح الوزير السعودي "إن قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف".

وأكد الفالح على ثقته أن التحالف اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لتقليل حدوث اي خطر على السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي التي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية".

وشدد على أن "أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر هي مصلحة دولية مشتركة ويجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤلياته تجاهها".

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 25 يوليو الماضي، بعد هجوم استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، واتهمت الحكومة السعودية الحوثيين والحرس الثوري بتدبير الهجوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.