السعودية تستأنف نقل النفط عبر باب المندب

هسبريس - إفي

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، في بيان رسمي اليوم أن السعودية قررت أستئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءا من اليوم السبت .

وأوضح الوزير السعودي "إن قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف".

وأكد الفالح على ثقته أن التحالف اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لتقليل حدوث اي خطر على السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي التي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية".

وشدد على أن "أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر هي مصلحة دولية مشتركة ويجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤلياته تجاهها".

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 25 يوليو الماضي، بعد هجوم استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، واتهمت الحكومة السعودية الحوثيين والحرس الثوري بتدبير الهجوم.