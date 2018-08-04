مصرع فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

هسبريس - إفي

ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن فتى فلسطينيا لقي مصرعه، اليوم السبت، متأثرا بجروحه جراء رصاص أطلقه عليه الجيش الإسرائيلي في احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" بالمناطق المحيطة بالجدار العازل لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن معاذ آسوري البالغ من العمر 15 عاما كان قد أصيب بالقرب من مخيم اللاجئين في البرج، وبوفاته يرتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في احتجاجات أمس إلى شخصين، و148 شخصا من بداية الاحتجاجات منذ أكثر من أربعة أشهر.

وإجمالا أصيب 90 شخصا بجروح من أسلحة نارية، فيما تلقى 130 آخرون الرعاية الطبية لاستنشاقهم الغاز المسيل للدموع في احتجاجات أمس.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن نحو ثمانية آلاف شخص شاركوا في مظاهرات بخمس مناطق مختلفة شرقي الجيب الساحلي وتسلل العديد من الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية لكي يعودوا إلى القطاع بعد ذلك في الجمعة التاسعة عشرة على التوالي منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس الماضي.