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الرئيسية | خارج الحدود | تايلاند .. "صبية الكهف" ينتهون من فترة رهبنة

تايلاند .. "صبية الكهف" ينتهون من فترة رهبنة

تايلاند .. "صبية الكهف" ينتهون من فترة رهبنة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 04 غشت 2018 - 19:50

خرجت مجموعة من لاعبي كرة القدم الشباب الذين تم انقاذهم من كهف في شمال تايلاند من فترة رهبنة، اليوم السبت، بعد ان قضوا تسعة أيام كـ"رهبان بوذيين مبتدئين" ليعبروا عن امتنانهم لإنقاذهم.

وودع الصبية الـ11، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، وهم يرتدون ملابس برتقالية ولا يزال شعر رؤوسهم لم يظهر بعد، الرهبان الذين اعتنوا بهم قبل العودة إلى ديارهم.

كما أقام الصبية ومدربهم صلاة بوذية أمام الكهف للمرة الأخيرة قبل العودة إلى الحياة الطبيعية.

إكابول شانتاونج، المدرب المساعد للفريق والبالغ الوحيد في المجموعة التي حوصرت في الكهف، قال: "نود أن نشكر كل من شارك في إنقاذنا.. نحن نحب العالم بأسره كما يحبنا".

وكان إكابول الوحيد الذي لايزال مرتديا ملابس الرهبان البوذية؛ ومن المتوقع أن يظل راهبا لثلاثة أشهر أخرى.

وفي تايلاند ، حيث غالبية السكان من البوذيين، يتم ترسيم الشخص ككاهن للتعبير عن الامتنان.. ويمكن لأي ذكر بالغ أن يدخل في حالة رهبنة لفترة قصيرة، في حين يمكن للأولاد أن يخدموا لفترة وجيزة كمبتدئين.

وفي 23 يونيو الماضي دخلت المجموعة كهف "ثام لوانج-خون نام نانج نون"، شمال بانكوك، وحوصت في الداخل لأكثر من أسبوعين عندما سدت الفيضانات المفاجئة طريق خروجهم الوحيد.

وتم إنقاذ كل هؤلاء في أكبر عملية تدخل في تاريخ تايلاند، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص ينتمون إلى العديد من دول العالم.

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