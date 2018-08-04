بشار الأسد يدعّم صفوف الجيش بتجنيد شبان دمشق

هسبريس ـ مُتابعة

جند الجيش السوري أكثر من 600 شاب قادمين من مناطق، في العاصمة دمشق ومحيطها، كانت تخضع في السابق لسيطرة المعارضين في الأيام الـ20 الأخيرة، بهدف أداء الخدمة العسكرية الالزامية.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أكثر من ربع هؤلاء المجندين جرى سحبهم إلى ثكنة الدريج بالغوطة الشرقية، لييرتفع عدد من جرى تجنيدهم منذ أبريل الماضي، في العاصمة دمشق ونواحيها، إلى أكثر من 19 ألف شخص.

وكشف المرصد نفسه، المشتغل من لندن، عن تجنيد 16 ألف شاب في يونيو الماضي دون إرادتهم، وذلك بعدما استعاد الجيش السوري وحلفاؤه السيطرة على عدة مناطق في البلاد.