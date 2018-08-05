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الرئيسية | خارج الحدود | هواة يطلقون صاروخا إلى علو تجاوز 6 كيلومترات

هواة يطلقون صاروخا إلى علو تجاوز 6 كيلومترات

هواة يطلقون صاروخا إلى علو تجاوز 6 كيلومترات
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 05 غشت 2018 - 02:45

وصل صاروخ تجريبي من صُنع هواة مولعين بالفضاء في الدنمارك إلى ارتفاع يزيد على ستة كيلومترات.

وابتهج أعضاء مجموعة "كوبنهاغن سب أوربيتالز" لدى التحكم في الصاروخ بنجاح من نقطة إقلاعه على منصة عائمة إلى موقع هبوطه في بحر البلطيق.

وقال المهندس يورجين سكايت: "لقد سار الأمر بشكل رائع للغاية. لم تحدث أي مشاكل. كنا نتوقع حدوث خطأ عند الإطلاق لكن هذه المرة تم إطلاقه دون حدوث أي عوائق".

وذكرت المجموعة أن الصاروخ الذي يبلغ وزنه 178 كيلوغراما واسمه "نيكسو -2" قد يصل نظريا الى ارتفاع يتراوح ما بين 10 و 15 كيلومترا.

ويبقى هدفهم المتمثل في إرسال الأشخاص إلى الفضاء في نهاية المطاف هدفاً بعيد المنال، حيث يتطلب الأمر أن تصل المركبة إلى ارتفاع يزيد على 100 كيلومتر فوق الأرض.

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