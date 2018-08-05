24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. إنتاج قياسي للزراعات السكرية بين الرباط والقنيطرة (5.00)

  2. "قادمون وقادرون" تشخّص أوضاع جهة بني ملال (5.00)

  3. المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين (5.00)

  4. السلطات المغربية تسهّل التحاق عشرات الصحراويين بتنظيم البوليساريو (5.00)

  5. هل تجرّ لسعات العقارب الدولة ووزارة الصحة إلى القضاء بسبب الإهمال؟ (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تغلق أربع مفاعلات نووية بسبب موجة الحر

فرنسا تغلق أربع مفاعلات نووية بسبب موجة الحر

فرنسا تغلق أربع مفاعلات نووية بسبب موجة الحر
هسبريس - رويترز
الأحد 05 غشت 2018 - 05:57

قال متحدث باسم شركة المرافق الفرنسية "إي.دي.إف" إنها أوقفت أربعة مفاعلات نووية في ثلاث محطات كهرباء بسبب الموجة الحارة التي تجتاح أوروبا حاليا.

وقال المتحدث إن ارتفاع درجة حرارة الماء في نهري الرون والراين، اللذين تضخ المحطات الثلاث المياه منهما للتبريد، أدى لإغلاق مؤقت للمفاعلات.

وتشهد فرنسا، مثل معظم أنحاء أوروبا، طقسا شديد الحرارة في المناطق الجنوبية حيث تظهر توقعات الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تصل إلى 37 مئوية في وادي الرون.

وسجلت درجات الحرارة ارتفاعات قياسية في إسبانيا والبرتغال أمس الجمعة وستظل أعلى من الأربعين مئوية حتى يوم الأحد على الأقل.

وتستخدم محطات الطاقة النووية التابعة لشركة المرافق والواقعة على نهري الرون والراين مياه النهرين لتنظيم درجات الحرارة في المفاعلات وتعيد صرف المياه الدافئة إلى النهرين.

وفُرضت قيود على حجم المياه المستخدم في المحطات مع ارتفاع درجة حرارة مياه النهرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.