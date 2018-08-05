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كُتّاب وآراء
فرنسا تغلق أربع مفاعلات نووية بسبب موجة الحر
قال متحدث باسم شركة المرافق الفرنسية "إي.دي.إف" إنها أوقفت أربعة مفاعلات نووية في ثلاث محطات كهرباء بسبب الموجة الحارة التي تجتاح أوروبا حاليا.
وقال المتحدث إن ارتفاع درجة حرارة الماء في نهري الرون والراين، اللذين تضخ المحطات الثلاث المياه منهما للتبريد، أدى لإغلاق مؤقت للمفاعلات.
وتشهد فرنسا، مثل معظم أنحاء أوروبا، طقسا شديد الحرارة في المناطق الجنوبية حيث تظهر توقعات الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تصل إلى 37 مئوية في وادي الرون.
وسجلت درجات الحرارة ارتفاعات قياسية في إسبانيا والبرتغال أمس الجمعة وستظل أعلى من الأربعين مئوية حتى يوم الأحد على الأقل.
وتستخدم محطات الطاقة النووية التابعة لشركة المرافق والواقعة على نهري الرون والراين مياه النهرين لتنظيم درجات الحرارة في المفاعلات وتعيد صرف المياه الدافئة إلى النهرين.
وفُرضت قيود على حجم المياه المستخدم في المحطات مع ارتفاع درجة حرارة مياه النهرين.