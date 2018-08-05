قتلى في هجوم لـ"بوكو حرام" على قرية بنيجيريا

هسبريس - ا. ف. ب

قتل خمسة اشخاص على الاقل في هجوم شنته بوكو حرام على قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت عناصر في ميليشيا تتصدى للجهاديين.

ووصل المسلحون في عشر شاحنات الى قرية غساروا المجاورة لموقع مونغونو العسكري؛ واضرموا النار في المنازل.

وقال قيادي في ميليشيا مدنية تدافع عن القرية إن "خمسة اشخاص قضوا في الحريق هم مسنان وثلاثة أطفال".

واورد عضو آخر في الميليشيا أن "المتمردين راقبوا المواد الغذائية والماشية تحترق من دون أن ينهبوا أيا منها".

وقتل أحد عشر جنديا نيجيريا و3 مدنيين الاسبوع الفائت في هجوم على موقع عسكري في المنطقة نفسها، التي يسيطر عليها جناح بوكو حرام بزعامة مصعب البرناوي، والذي اعلن ولاءه لتنظيم "داعش".