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كُتّاب وآراء
موجة الحر تودي بحياة 650 شخصا في بريطانيا
أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم السبت، بأن موجة الحر أودت بحياة أكثر من 650 شخصا خلال شهرين، وسط مخاوف من ارتفاع هذا الرقم في الأسابيع المقبلة.
وتوقع خبراء ارتفاع عدد الوفيات جراء موجة الحر لأكثر من ألف حالة، بحسب موقع "Metro" المحلي، كما أن الأطباء يحذرون كبار السن والمصابين بأمراض القلب والكلى من التعرض للشمس كثيرا.
وتهدد الحرارة المرتفعة كبار السن بشكل خاص، فهم أكثر عرضة لنوبات القلب ونقص الماء في الجسم، ما قد يؤدي إلى فشل الأعضاء.
وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات مقارنة بالمعدل في الأعوام الخمسة الماضية.
ووصلت درجة الحرارة في بريطانيا 33 درجة مائوية، أمس الجمعة، في ظل استمرار درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في آخر أسبوعين.
وتشهد القارة الأوروبية موجة حارة شبه قياسية أدت إلى وضع حكومات خدمات الطوارئ في حالة تأهب تحسبا لاندلاع حرائق غابات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ : ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ 48
ﻭ ﻳﺸﺮﺑﻮ ﻓﻲ ﺃﺗﺎﻱ ﺳﺨﻮﻭﻭﻥ
ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺭﻱ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺎﺗﺶ ﻣﻊ 14:00 ﻇﻬﺮﺍ
ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺎﻋﺲ ﻭﻣﻐﻄﻲ ﺑﻤﺎﻧﻄﺔ
ﻭ ﻭﻻﺩ ﺩﺭﺏ ﻏﺎﺩﻳﻦ ﻟﺤﻤﺎﻡ
#ﻭ_ﺑﻴﻴﻴﺨﻴﺮ
ﺷﻌﺐ ﺧﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ : ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ 48
ﻭ ﻳﺸﺮﺑﻮ ﻓﻲ ﺃﺗﺎﻱ ﺳﺨﻮﻭﻭﻥ
ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺭﻱ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺎﺗﺶ ﻣﻊ 14:00 ﻇﻬﺮﺍ
ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺎﻋﺲ ﻭﻣﻐﻄﻲ ﺑﻤﺎﻧﻄﺔ
ﻭ ﻭﻻﺩ ﺩﺭﺏ ﻏﺎﺩﻳﻦ ﻟﺤﻤﺎﻡ
#ﻭ_ﺑﻴﻴﻴﺨﻴﺮ
ﺷﻌﺐ ﺧﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ