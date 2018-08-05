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الرئيسية | خارج الحدود | موجة الحر تودي بحياة 650 شخصا في بريطانيا

موجة الحر تودي بحياة 650 شخصا في بريطانيا

موجة الحر تودي بحياة 650 شخصا في بريطانيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 04 غشت 2018 - 23:35

أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم السبت، بأن موجة الحر أودت بحياة أكثر من 650 شخصا خلال شهرين، وسط مخاوف من ارتفاع هذا الرقم في الأسابيع المقبلة.

وتوقع خبراء ارتفاع عدد الوفيات جراء موجة الحر لأكثر من ألف حالة، بحسب موقع "Metro" المحلي، كما أن الأطباء يحذرون كبار السن والمصابين بأمراض القلب والكلى من التعرض للشمس كثيرا.

وتهدد الحرارة المرتفعة كبار السن بشكل خاص، فهم أكثر عرضة لنوبات القلب ونقص الماء في الجسم، ما قد يؤدي إلى فشل الأعضاء.

وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات مقارنة بالمعدل في الأعوام الخمسة الماضية.

ووصلت درجة الحرارة في بريطانيا 33 درجة مائوية، أمس الجمعة، في ظل استمرار درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في آخر أسبوعين.

وتشهد القارة الأوروبية موجة حارة شبه قياسية أدت إلى وضع حكومات خدمات الطوارئ في حالة تأهب تحسبا لاندلاع حرائق غابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - nacer السبت 04 غشت 2018 - 23:44
ﻭﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ 32
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ : ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ 48
ﻭ ﻳﺸﺮﺑﻮ ﻓﻲ ﺃﺗﺎﻱ ﺳﺨﻮﻭﻭﻥ
ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺭﻱ ﻻ‌ﻋﺒﻴﻦ ﻣﺎﺗﺶ ﻣﻊ 14:00 ﻇﻬﺮﺍ
ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺎﻋﺲ ﻭﻣﻐﻄﻲ ﺑﻤﺎﻧﻄﺔ
ﻭ ﻭﻻ‌ﺩ ﺩﺭﺏ ﻏﺎﺩﻳﻦ ﻟﺤﻤﺎﻡ
#ﻭ_ﺑﻴﻴﻴﺨﻴﺮ
ﺷﻌﺐ ﺧﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
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68
2 - آية دعاء السبت 04 غشت 2018 - 23:47
ﻭﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ 32
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ : ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ 48
ﻭ ﻳﺸﺮﺑﻮ ﻓﻲ ﺃﺗﺎﻱ ﺳﺨﻮﻭﻭﻥ
ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺭﻱ ﻻ‌ﻋﺒﻴﻦ ﻣﺎﺗﺶ ﻣﻊ 14:00 ﻇﻬﺮﺍ
ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺎﻋﺲ ﻭﻣﻐﻄﻲ ﺑﻤﺎﻧﻄﺔ
ﻭ ﻭﻻ‌ﺩ ﺩﺭﺏ ﻏﺎﺩﻳﻦ ﻟﺤﻤﺎﻡ
#ﻭ_ﺑﻴﻴﻴﺨﻴﺮ
ﺷﻌﺐ ﺧﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
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-3
3 - citizen السبت 04 غشت 2018 - 23:50
@nacer المقال يتكلم عم مىات الوفيات لا اجد هنا مجال للطرافه الحامضه ديالك
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-11
4 - ين هي الدولة السبت 04 غشت 2018 - 23:50
اين كانت وزارة الصحة حتئ وصل عدد الضحايا الى 650 هل هم في عطلة..؟؟؟؟؟ عدرا هل هدا في بريطانيا ادنن خبر كادب ولا يمكن ان يحدث داللك
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-9
5 - مغربي الأحد 05 غشت 2018 - 00:01
المشكل هو الرطوبة العالية جدا في شمال اروبافلإحساس عند 32 يكون وكان الحرارة 50 و الرطوبة تسبب مشاكل في التنفس اما المغرب فمناخه جاف لذلك يكون التنفس اسهل و الاحساس بالحرارة يكون عند حدودها
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22
6 - الحرارة هناك غير هنا الأحد 05 غشت 2018 - 00:07
كنت في انجلترا منذ ثلاث سنوات في الصيف عندما تصل درجة الحرارة 27 C يصبح الجو لايطاق وتكاد تصاب بالاختناق مع أني اعتدت في بلدي على أجواء شديدة الحرارة تصل الى 47 ولم تسبب الأذى لي ولا لغيري
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7
7 - ريم الأحد 05 غشت 2018 - 00:23
الفرق بيننا وبينهم هو درجة الرطوبة ونوع المناخ ، ف 32 درجة في بريطانبا ليست هي 32 في المغرب وليست هي ايضا في افريقيا الاستوائية . قد تشعرك بعض الحرارة المرتفعة وكانك في حمام تركي . يقول المثل المغربي اللي ما جال ما عرف حق الرجال .
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