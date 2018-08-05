روماريو يترشح لمنصب حاكم ريو دي جانيرو

هسبريس - إفي

تقدم النجم البرازيلي السابق لكرة القدم روماريو دي سوزا، رسميا ، بأوراق ترشحه لمنصب حاكم مدينة ريو دي جانيرو، في الوقت الذي أكد فيه أنه سيتحلى بـ"الشجاعة الكافية" لمواجهة مشكلة الأمن الخطيرة جدا التي تواجهها الولاية.

وصرح لاعب برشلونة الإسباني سابقا، بالإضافة لأندية أخرى عديدة، خلال ندوة لحزب "Podemos" أو "نستطيع" الوسطي، الذي ترشح من خلاله لهذا المنصب "لقد قضيت سنوات وأنا أركض خلف الكرة، ولكني تفرغت خلال الأعوام الأخيرة للسياسة".

ودخل روماريو عالم السياسة في 2010 ، حيث تم انتخابه نائبا عن مسقط رأسه بولاية ريو دي جانيرو، قبل أن يحقق خطوة أخرى بعد 4 سنوات ويحصل على مقعد بالبرلمان حتى الآن.

وخلال خطابه القصير بعد إعلان ترشحه لهذا المنصب، تطرق بطل العالم مع "السيليساو" في 1994 بالولايات المتحدة إلى أزمة العنف المستشرية في الولاية، والتي أجبرت حكومة الرئيس ميشيل تامر في بداية العام الجاري على التدخل في الجزء الأمني، حيث أصبحت الولاية تحت قبضة الجيش.

وقال البرلماني "نحن نمر بمرحلة دقيقة للغاية فيما يتعلق بالأمن العام"، ولكنه أكد أيضا أن "أزمة ريو دي جانيرو هي أخلاقية في المقام الأول"، بسبب الحكام الفاسدين الذين تعاقبوا عليها خلال العقود الأخيرة.

وأكد صاحب الـ52 عاما أنه سيكون محاطا بـ"الأفضل" وذلك من خلال "اختيار أفضل العناصر القادرة على مساعدة ريو دي جانيرو في العودة لدرب السلام، والأطفال يذهبون لمدارسهم، وتكون هناك رعاية طبية صحيحة".

كما شدد روماريو على أن ترشحه لهذا المنصب خال من أي شبهات فساد متعلقه بدخله.

يذكر أن السابع من أكتوبر سيشهد الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيسا جديدا للبلاد، بالإضافة لاختيار 27 حاكما للولايات، بالإضافة لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.