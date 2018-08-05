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إجلاء الرئيس الفنزويلي بسبب "محاولة اغتيال"
الأحد 05 غشت 2018 - 00:28
غادر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بشكل طارئ إحدى الفعاليات التي كان يحضرها وسط العاصمة كاراكاس، احتفالا بالذكرى 81 لإنشاء الحرس الوطني البوليفاري.
وأفاد شهود عيان بأن الرئيس الفنزويلي "يبدو أنه تعرض لهجوم بواسطة طائرة دون طيار"، وفق تعابيرهم المتطابقة.
التلفزيون الرسمي نقل حالة من الفوضى بين صفوف عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مصطافين خلال كلمة مادورو، كما تم إجلاء وزير الدفاع فلاديمير بادرينو.