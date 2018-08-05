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الرئيسية | خارج الحدود | إجلاء الرئيس الفنزويلي بسبب "محاولة اغتيال"

إجلاء الرئيس الفنزويلي بسبب "محاولة اغتيال"

إجلاء الرئيس الفنزويلي بسبب "محاولة اغتيال"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 05 غشت 2018 - 00:28

غادر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بشكل طارئ إحدى الفعاليات التي كان يحضرها وسط العاصمة كاراكاس، احتفالا بالذكرى 81 لإنشاء الحرس الوطني البوليفاري.

وأفاد شهود عيان بأن الرئيس الفنزويلي "يبدو أنه تعرض لهجوم بواسطة طائرة دون طيار"، وفق تعابيرهم المتطابقة.

التلفزيون الرسمي نقل حالة من الفوضى بين صفوف عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مصطافين خلال كلمة مادورو، كما تم إجلاء وزير الدفاع فلاديمير بادرينو.

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