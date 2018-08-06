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الرئيسية | خارج الحدود | صعوبات ترافق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

صعوبات ترافق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

صعوبات ترافق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي
هسبريس - إفي
الاثنين 06 غشت 2018 - 01:10

حذر وزير التجارة الدولية البريطانى ليام فوكس من احتمالية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 دون اتفاق بسبب "تعنت" التكتل.

وقال فوكس في مقابلة نشرتها صحيفة (صنداي تايمز) إن احتمالات عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين نسبتها 60% الآن مقابل احتمالية التوصل لاتفاق نسبتها 40% ، رغم إصرار لندن وبروكسل على التوصل لاتفاق.

وتواصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي المفاوضات التي تواجه صعوبات لا سيما فيما يخص مشكلة الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، نظرا لأن الهدف مازال إبقائها غير مرئية.

وبحسب فوكس، فإن خطر عدم التوصل لاتفاق ازداد، ملقيا باللوم على المفوضية الأوروبية وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه.

وتتطلع بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على إطار العلاقات الثنائية المستقبلية بحلول اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر المقبل، على الرغم من وجود اختلافات في الوقت الحالي بخصوص الكتاب الأبيض الذي أرسلته لندن إلى بروكسل في 12 يوليوز الماضي.

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