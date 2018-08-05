رئيس بوليفيا يتهم أمريكا بمحاولة اغتيال مادورو

هسبريس - متابعة

اتّهم الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي تعرّض لها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وقال موراليس، في تغريدة عبر تويتر: "ندين بشدة هذا العدوان الجديد والهجوم الجبان على الرئيس نيكولاس مادورو".

وتابع: "بعد فشل محاولاتهم للإطاحة به بالوسائل الديمقراطية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، الآن الإمبراطورية الأمريكية وأعوانها يتعدون على حياته".

ووصف الرئيس البوليفي الهجوم بأنه "جريمة ضد الإنسانية".