"الياه سات" تنهي صفقة الاستحواذ على "الثريا"

هسبريس من الرباط

أعلنت "الياه للاتصالات الفضائية"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاستثمار"، الأحد، عن إتمام عملية الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة "الثريا" لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة.

وجرى تعيين علي الهاشمي رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة "الثريا للاتصالات"؛ في حين سيواصل أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي السابق، العمل في الشركة كمستشار أول للرئيس التنفيذي.

وسيتولى الهاشمي مسؤوليات منصبه الجديد بالتوازي مع اضطلاعه بمهام مدير عام "الياه سات للخدمات الحكومية"، ذراع "الياه سات" المعنية بتلبية المتطلبات الحكومية والعسكرية.

وفي إطار تعليقه على عملية الاستحواذ، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات"، إن "الاستحواذ على "الثريا للاتصالات" يتيح لنا فرصة مثلى للنمو وتنويع نطاق أعمالنا بما يدعم قدراتنا في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية للعملاء من القطاعات الحكومية والتجارية".

وأضاف محمود: "من خلال دمج قدرات الشركتين تحت قيادة علي الهاشمي، سنتمكن معاً من توفير منصة شاملة لخدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتحركة بما يعزز قيمة الحلول التي نقدمها للعملاء. ونحن متحمسون جداً إزاء فكرة النمو معاً بما ينطوي عليه ذلك من فرصة فريدة لفهم آليات العمل المشترك، وتبادل الأفكار الجديدة، وخدمة عملائنا بشكل أفضل".

وقامت "الياه سات" كذلك بتعيين ماركوس فيلاسا رئيساً تنفيذياً للشؤون التقنية في "الثريا" مع استمرار شغل المنصب ذاته في "الياه سات". ويمتلك فيلاسا خبرة تزيد على 35 عاماً في قطاع الاتصالات الفضائية، اكتسبها من العمل لدى شركات "إمبراتيل" و"إس إي إس" و"إنمارسات" و"الياه سات".

وجرى أيضاً تعيين شوكت أحمد رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية في "الثريا للاتصالات" خلفاً لراشد بابا، الذي كان يشغل هذا المنصب بالوكالة. ويحظى أحمد بخبرة طويلة تزيد على 22 عاماً في قطاع الاتصالات الفضائية، اكتسبها من شغل مناصب قيادية بمجال الشؤون التجارية لدى "الياه سات" و"الثريا" و"تيلسترا في كوم".

وقال علي الهاشمي، المدير التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات: "أود أن أشكر أحمد الشامسي على قيادته الاستثنائية ومساهمته المتميزة في بناء مكانة "الثريا" كمزود رائد عالمياً لخدمات الاتصالات الفضائية المتحركة خلال فترة عمله لعشرين عاماً مع الشركة. وانطلاقاً من دراية أحمد الواسعة في قطاع الاتصالات الفضائية، فإن "الثريا" ستستفيد بلا شك من خبرته عبر منصبه الجديد كمستشار".

وستسهم صفقة الاستحواذ على "الثريا"، التي تعد أول مشغل لخدمات الاتصالات الفضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز مجموعة خدمات "الياه سات" المقدمة للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية، فضلاً عن توفير منصة قوية لاغتنام فرص النمو المتاحة في تطبيقات إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات (M2M).

وبموجب الصفقة، سينضم القمران الصناعيان العائدان لشركة "الثريا"- واللذان يغطيان ما يزيد على 160 دولة- إلى كوكبة الأقمار الصناعية التي تمتلكها وتشغلها "الياه سات"، ليرتفع بذلك عدد الأقمار الصناعية التابعة للشركة إلى خمسة أقمار.

وستوفر "الياه سات" بذلك مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة؛ بما في ذلك الاتصالات الصوتية، ونقل البيانات للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية في كل من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا عبر النطاقات الترددية C، Ka، Ku، وL.