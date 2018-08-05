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كُتّاب وآراء
إيران تؤكد إجراء مناورات عسكرية في الخليج
أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم إجراء مناورات عسكرية هذا الأسبوع في الخليج للتصدي لما أسماها "التحركات المحتملة للأعداء" في خضم التوتر مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، أن التدريبات البحرية تمت "بنجاح".
وشدد شريف على "ضرورة الحفاظ على وتحسين الاستعدادات للدفاع عن الطرق البحرية الدولية في الخليج ومضيق هرمز ولمواجهة التهديدات والتحركات المحتملة للأعداء".
وهددت السلطات الإيرانية والرئيس المعتدل حسن روحاني بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يربط بين إيران وعمان، ويمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية.
وحذر قائد القوات البحرية الإيرانية، حسين خانزادي، في 31 يوليوز الماضي من أن الإبقاء على المضيق مفتوحا أو مغلقا "يعتمد على مصالح إيران".
وقال القائد العسكري إن "العقوبات القاسية المفروضة على إيران ستؤثر على مهام مضيق هرمز"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية ومحاولات واشنطن تقليل الصادرات الإيرانية من النفط إلى "الصفر".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ماي الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الموقع في 2015 وقرر إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، من بينها قطاع النفط، وسيتم تطبيقها في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
وإضافة إلى التصريحات بشأن مضيق هرمز، تبادلت إيران والولايات المتحدة التصريحات العدائية.
وأكد روحاني أن أي صراع مع إيران سيكون "أما لكل الحروب"، ورد عليه ترامب بالقول "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اسرائيل +السعودية= امريكا
اتمنى ان يبقى بلدنا المغرب على الحياذ مثل سويسرا و غيرها من الدول الذكية و الحضارية
تكون إيران شيعية ، أو مجوسية، أو عنصرية ،أو.....
ذلك شأن الإيرانيين ، وإذا ما تدخلوا في أمورنا ،
نكون لهم بالمرصاد ،
علينا ألا نخلط الأمور .
إيران ، بهذه الشهادة ، لا نضيف و لا ننقص لهم شيء،
شئنا أم أبينا ، لهم تاريخ مشرق ، وحضارة مجيدة ،
جل المفكرين ،أطباء ،فلاسفة،علماء ،....في فجر الإسلام ،
أغلبهم ،من بلاد فارس . والآن ،ومنذ الثورة ،قطعوا أشواطا جبارة في
ميادين شتى ، و لو قدر عليهم الغرب كله ،لما فعل بهم ، ما فعل
بالعراق ، و سوريا وحتى دول الخليج ،الذين يوزعون خيراتهم على الغرب .
أتمنى ،أن نعمل ، و نكون خيرا منهم .