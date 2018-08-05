24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. موقع سياحي بريطاني يعدد محاسن زيارة المملكة (5.00)

  2. مغاربة عشاق للتجوال يتحوّلون إلى ضحايا "رحلات جماعية منظمة" (5.00)

  3. "قادمون وقادرون" تشخّص أوضاع جهة بني ملال (5.00)

  4. هل تجرّ لسعات العقارب الدولة ووزارة الصحة إلى القضاء بسبب الإهمال؟ (5.00)

  5. العقارب تهاجم الرحامنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إيران تؤكد إجراء مناورات عسكرية في الخليج

إيران تؤكد إجراء مناورات عسكرية في الخليج

إيران تؤكد إجراء مناورات عسكرية في الخليج
هسبريس - إفي
الأحد 05 غشت 2018 - 13:03

أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم إجراء مناورات عسكرية هذا الأسبوع في الخليج للتصدي لما أسماها "التحركات المحتملة للأعداء" في خضم التوتر مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، أن التدريبات البحرية تمت "بنجاح".

وشدد شريف على "ضرورة الحفاظ على وتحسين الاستعدادات للدفاع عن الطرق البحرية الدولية في الخليج ومضيق هرمز ولمواجهة التهديدات والتحركات المحتملة للأعداء".

وهددت السلطات الإيرانية والرئيس المعتدل حسن روحاني بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يربط بين إيران وعمان، ويمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية.

وحذر قائد القوات البحرية الإيرانية، حسين خانزادي، في 31 يوليوز الماضي من أن الإبقاء على المضيق مفتوحا أو مغلقا "يعتمد على مصالح إيران".

وقال القائد العسكري إن "العقوبات القاسية المفروضة على إيران ستؤثر على مهام مضيق هرمز"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية ومحاولات واشنطن تقليل الصادرات الإيرانية من النفط إلى "الصفر".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ماي الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الموقع في 2015 وقرر إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، من بينها قطاع النفط، وسيتم تطبيقها في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وإضافة إلى التصريحات بشأن مضيق هرمز، تبادلت إيران والولايات المتحدة التصريحات العدائية.

وأكد روحاني أن أي صراع مع إيران سيكون "أما لكل الحروب"، ورد عليه ترامب بالقول "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رشيد الأحد 05 غشت 2018 - 14:54
ايران فزاعة وبعبع يخيف الخليج . اما الواقع فهي قوة على الورق ولا تستطيع المس بمصالح امريكا لانها تعلم ان ترامب ينفد داءما ما يقول .على ايران مراجعة حساباتها وتلطيف العلاقات مع الجيران والكف من التدخل في شوؤن الدول العربية والا مصيرها سيكون هو الدمار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
2 - سيداموا الأحد 05 غشت 2018 - 15:12
إيران= أمريكا
وأمريكا= إيران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - salmi الأحد 05 غشت 2018 - 16:00
الحرب على و ضد ايران قادمة لا محالة لان كثير من الدول تنتظرها بل و تطلبها
اسرائيل +السعودية= امريكا
اتمنى ان يبقى بلدنا المغرب على الحياذ مثل سويسرا و غيرها من الدول الذكية و الحضارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - RAMO الأحد 05 غشت 2018 - 16:11
الحق حق ، و الباطل باطل،
تكون إيران شيعية ، أو مجوسية، أو عنصرية ،أو.....
ذلك شأن الإيرانيين ، وإذا ما تدخلوا في أمورنا ،
نكون لهم بالمرصاد ،
علينا ألا نخلط الأمور .
إيران ، بهذه الشهادة ، لا نضيف و لا ننقص لهم شيء،
شئنا أم أبينا ، لهم تاريخ مشرق ، وحضارة مجيدة ،
جل المفكرين ،أطباء ،فلاسفة،علماء ،....في فجر الإسلام ،
أغلبهم ،من بلاد فارس . والآن ،ومنذ الثورة ،قطعوا أشواطا جبارة في
ميادين شتى ، و لو قدر عليهم الغرب كله ،لما فعل بهم ، ما فعل
بالعراق ، و سوريا وحتى دول الخليج ،الذين يوزعون خيراتهم على الغرب .
أتمنى ،أن نعمل ، و نكون خيرا منهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.