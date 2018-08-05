24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. موقع سياحي بريطاني يعدد محاسن زيارة المملكة (5.00)

  2. السعدي: إعفاء بوسعيد مفاجأة .. والتقييم السنوي للوزراء ضرورة (5.00)

  3. "قادمون وقادرون" تشخّص أوضاع جهة بني ملال (5.00)

  4. السلطات المغربية تسهّل التحاق عشرات الصحراويين بتنظيم البوليساريو (5.00)

  5. هل تجرّ لسعات العقارب الدولة ووزارة الصحة إلى القضاء بسبب الإهمال؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | 20 قتيلا في تحطم طائرة بجبال الألب في سويسرا

20 قتيلا في تحطم طائرة بجبال الألب في سويسرا

20 قتيلا في تحطم طائرة بجبال الألب في سويسرا
هسبريس - متابعة
الأحد 05 غشت 2018 - 13:32

لقي 20 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة ركاب صغيرة في جبال الألب بسويسرا.

وذكرت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مختصة بالطيران أن الطائرة العتيقة التي تتسع لسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طيارين اثنين ومضيف واحد كانت ممتلئة بالكامل وأن أحدا لم ينج من الحادث.

وأكدت الشرطة أن الطائرة المحطمة من طراز "جيه يو-52"، بينما ذكرت مواقع إلكترونية أنها كانت متجهة من لوكارنو قرب الحدود الجنوبية لسويسرا إلى دوبندورف في زوريخ.

وفي وقت سابق تحطمت طائرة صغيرة أمس السبت في ممر رينج الجبلي بمنطقة نيدفالدن مما أدى إلى مقتل أسرة من زوجين وطفلين.

وقال شاهد من رويترز إن حطام الطائرة يقع على ارتفاع 2450 مترا فوق سطح البحر ومحاط بقمم جبلية من ثلاثة اتجاهات وإن فرق إنقاذ وطائرات هليكوبتر متواجدة في المكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - wood الأحد 05 غشت 2018 - 13:49
شركات النقل الجوي تردد دائما عبارة أن النقل الجوي هو الاكثر امانا من بين كل وسائل النقل الأخرى و تتناسى أن هناك احتمالات كبيرة للنجاة سواء عند تعطل وسائل النقل التقليدية أو نتيجة الحوادث الشي الذي يفتقده الطيران فأي خلل فني او خطأ في القيادة أو حادث طيران ستكون له عواقب وخيمة على حياة الركاب عكس وسائل النقل الأخرى .فالطائرة التي تهوي من ارتفاعات شاهقة أو تصطدم بجبل بسرعة كبيرة لن تترك أي حظ لنجاة شخص بداخلها !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.