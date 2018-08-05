20 قتيلا في تحطم طائرة بجبال الألب في سويسرا

هسبريس - متابعة

لقي 20 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة ركاب صغيرة في جبال الألب بسويسرا.

وذكرت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مختصة بالطيران أن الطائرة العتيقة التي تتسع لسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طيارين اثنين ومضيف واحد كانت ممتلئة بالكامل وأن أحدا لم ينج من الحادث.

وأكدت الشرطة أن الطائرة المحطمة من طراز "جيه يو-52"، بينما ذكرت مواقع إلكترونية أنها كانت متجهة من لوكارنو قرب الحدود الجنوبية لسويسرا إلى دوبندورف في زوريخ.

وفي وقت سابق تحطمت طائرة صغيرة أمس السبت في ممر رينج الجبلي بمنطقة نيدفالدن مما أدى إلى مقتل أسرة من زوجين وطفلين.

وقال شاهد من رويترز إن حطام الطائرة يقع على ارتفاع 2450 مترا فوق سطح البحر ومحاط بقمم جبلية من ثلاثة اتجاهات وإن فرق إنقاذ وطائرات هليكوبتر متواجدة في المكان.