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كُتّاب وآراء
إسبانيا تعتقل الرجل الثالث في مافيا روسية عالمية
اعتقلت الشرطة الإسبانية ما يعتبر (الرجل الثالث) في مافيا روسية عالمية وعضوين آخرين من نفس العصابة الإجرامية أثناء اجتماعهم للتخطيط على ما يبدو لاغتيال قيادي في عصابة منافسة لإظهار قوتهم في أوروبا.
ووفقا لما أوضحته الشرطة في بيانها، الأحد، وقع الاعتقال في مدينة ماربيا جنوبي إسبانيا.
وكان المعتقلو يسعودن لإعادة بناء تشكيلهم الإجرامي بعد تفكيكه في يونيو الماضي، حينما اعُتقل 129 شخصا من العصابة التي يطلق عليها اسم "كوس"، وفقا للمصدر.
وبدأ التحقيق في يوليوز حينما رصدت العناصر الأمنية في ماربيا وجود عدد من الاشخاص تربطهم علاقة بأحد أعضاء عصابة "فور في زاكوني" أحد أهم عصابات الجريمة المنظمة في أوروبا.