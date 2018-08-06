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كُتّاب وآراء
نتنياهو يجدد الدفاع عن قانون "الدولة القومية"
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدفاع عن قانون "القومية"، وذلك غداة مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجا على القانون باعتباره يمثل ظلما للكثير من الإسرائيليين.
وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته :"دولة إسرائيل هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي. الحقوق الفردية مكفولة بقوانين كثيرة، ولكن بدون قانون القومية لا يمكن ضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية للأجيال القادمة".
وأضاف أن القانون "يمنح اليهود فقط حق الهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية. وهذا يمنع على سبيل المثال استغلال بند لم الشمل الذي تم بموجبه استيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في إسرائيل منذ اتفاق أوسلو".
وردا على الموقف الدرزي المعارض بشدة للقانون، قال :"علاقاتنا العميقة مع أبناء الطائفة الدرزية والتزامنا حيالهم تعتبر ضرورية أيضا ولذا سنشكل اليوم لجنة وزارية خاصة ستعمل على تعزيز هذه العلاقات".
يذكر أن هناك نحو 130 ألف من تسعة ملايين إسرائيلي هم من الدروز العرب. وعلى خلاف العرب المسلمين والمسيحيين، يحق للدروز الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وينص قانون القومية على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية فتفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان.