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الرئيسية | خارج الحدود | زلزال قوي يضرب جزيرة "لومبوك" بإندونيسيا

زلزال قوي يضرب جزيرة "لومبوك" بإندونيسيا

زلزال قوي يضرب جزيرة "لومبوك" بإندونيسيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 05 غشت 2018 - 14:59

ضرب زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر جزيرة لومبوك بإندونيسيا، بحسب ما أعلنته وكالة الجيوفيزياء والأرصاد الجوية الإندونيسية، اليوم الأحد، والتي أصدرت الوكالة تحذيرا مبكرا من احتمالية وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وكان مركز الزلزال على بعد 27 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة، وعلى عمق 15 كيلومترا.

يذكر أن زلزالا بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب الجزيرة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 16 شخصا ومحاصرة المئات من متسلقي الجبال.

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