ضحايا "الإبن الواحد" في الصين .. جرح مفتوح يحاول الالتئام

هسبريس – إفي

بعد عقدين من موجة التبني الدولي للأطفال الصينيين الذين تركتهم أسرهم بسبب سياسة الابن الواحد، يعود حاليا عشرات الشباب إلى البلد الآسيوي بحثا عن آبائهم البيولوجيين، وهي المهمة التي تكاد تكون مستحيلة في دولة لم تعترف بهذا الجرح بعد.

ويقول جوشوا تشونغ، رئيس وأحد مؤسسي منظمة "CCAI" التي تقدم المساعدة في تبني الأطفال الصينيين بالولايات المتحدة: "الطفلات يكبرن وبدأن في التفكير في آبائهن البيولوجيين ويردن حقا التعرف عليهم أو على أشقائهن، يريدن رؤيتهم فقط لإبلاغهم بأنهن في حالة جيدة".

ويتحدث تشونغ عن طفلات نظرا لأن جزءا كبيرا من عمليات التبني التي حدثت في الصين منذ التصديق في 1992 على قانون التبني الدولي كانت لطفلات؛ إذ كان يتم التخلي بشكل أكبر عن المواليد من الإناث.

وتسببت نحو أربعة عقود شهدت تطبيق سياسة الطفل الواحد في تجنب ميلاد قرابة 400 مليون طفل في الصين، وأدت إلى ترك الآلاف من الأطفال نظرا لأن الأسر لم تكن تستطيع دفع الغرامات الكبيرة التي كانت تفرض على من ينجبون أكثر من طفل واحد.

وساعدت منظمة تشونغ، التي تأسست عام 1992، في إتمام نحو 13 ألف عملية تبني لأطفال صينيين في الولايات المتحدة.

وبحسب تشونغ، فإن الكثير من هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا شبابا حاليا "كانوا أطفالا متروكين وليسوا أيتاما، وآباؤهم مازالوا أحياء على الأرجح".

وبين هؤلاء كاثرين فري التي تركت في 1995 في محطة سكة حديدية في مدينة نانتشانغ، ونشرت قصتها قبل أيام صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست" المستقلة.

وسافرت فري، التي تبلغ حاليا 22 عاما، هذا الصيف مع والدتها بالتبني إلى مكان ميلادها في محاولة للعثور على والديها البيولوجيين، كما زارت دار الأيتام الذي ظلت فيها لأشهر، لكنها لم تنجح في مهمتها.

وإزاء نقص البيانات وعدم وجود أي بنك للحمض النووي (دي إن إي) في الصين، فإن من يسافرون إلى البلد الآسيوي بحثا عن آبائهم البيولوجيين عادة ما يستخدمون الشبكات الاجتماعية للإعلان عن حالاتهم آملا في تلقي رد.

وفي هذا الصدد، قال تشونغ: "قليلون للغاية من يعثرون على آبائهم لأنه لن توجد سجلات حتى".

وكانت رحلة فري إلى الصين جزءا من مشروع "نانتشانغ" الذي أطلقه أقارب الأطفال المتبنين بهدف توصيل من عاشوا لفترة بدار الأيتام بآبائهم البيولوجيين.

وفي إطار الجهود نفسها، أطلقت والدتان متبنيتان في يناير الماضي موقعا إلكترونيا يمكن نشر بيانات فيه حول الأطفال المتبنين، مثل تاريخ ميلادهم وملامحهم والمكان الذي تم العثور فيه عليهم، على أمل أن يحقق الإنترنت المعجزة ويلم الشمل.