19 قتيلا وعشرات الجرحى في "زلزال إندونيسيا"

هسبريس من الرباط

أفاد مسؤول إندونيسي محلي بأن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب العشرات جراء الزلزال الذي ضرب، اليوم الأحد، جزيرة لومبوك في إندونيسيا.

وقال اغوس سنجايان، المتحدث باسم جهاز البحث والإنقاذ في إندونيسيا، في تصريحات صحافية، "إن آخر المعلومات تفيد بوجود 19 جثة في مستشفى تانغ وانغ، في شمال لومبوك".

وكان المعهد الجيولوجي الأمريكي أعلن أن زلزالا قويا بلغت شدته 7,1 درجات على مقياس ريشتر الدولي المفتوح ضرب، اليوم الأحد، جزيرة لومبوك الإندونيسية، بالقرب من جزيرة بالي.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز هذا الزلزال، الذي وقع بعد أسبوع من زلزال أدى إلى مقتل 17 شخصا في هذه الجزيرة التي يرتادها المصطافون، كان على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.