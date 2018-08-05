كولومبيا تعتقل "الرجل الثاني" في عصابة "الغولفو"

هسبريس - إفي

ذكرت السلطات الكولومبية أنه ألقي القبض على "الرجل الثاني" بعصابة الغولفو، أكبر عصابة إجرامية في كولومبيا، اليوم شمال غربي البلاد.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم اعتقال كارلوي ماريو توبيركيا، المعروف باسم "نيكولاس"، الذي يحظى بثقة دايرو أنطونيو أوسوغا دابيد "أوتونيل" زعيم الغولفو، في عملية جرت بمنطقة سان رافائيل في إقليم أنطيوكيا.

وفي رسالة على شبكة "تويتر" الاجتماعية، أفادت النيابة العامة بأنه ستوجه لـ"نيكولاس" خلال الساعات المقبلة في مدينة ميديين تهم الإجرام والإرهاب والقتل والتهديدات.

من جانبها، هنأت وزارة الدفاع النيابة العامة والشرطة على "تويتر" على اعتقال "نيكولاس".

وكانت عصابة الجولفو، التي ظهرت في عام 2006 ، قد أعربت في شتنبر 2017 عن رغبتها للاستسلام للعدالة.