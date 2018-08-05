اعتقال متورطين في محاولة قتل الرئيس الفنزويلي

هسبريس - متابعة

أعلنت الحكومة الفنزويلية، مساء اليوم الأحد، اعتقال ستة متورطين في الهجوم على الرئيس نيكولاس مادورو السبت بالعاصمة كاراكاس.

وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول، في تصريحات صحافية، إنه تم توقيف "ستة إرهابيين ومرتزقة". وأعلن أنه تم العثور على أدلة مهمة تدينهم بعد اقتحام فنادق وحجز سيارات.

ووقع الهجوم عندما كان مادورو يلقي كلمة نقلتها الإذاعة والتلفزيون بمناسبة مرور 81 عاما على تأسيس الحرس الوطني البوليفاري، وكان يدافع فيها عن آخر الإجراءات الاقتصادية لحكومته، التي تعرضت لانتقادات المعارضة.