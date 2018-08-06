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كُتّاب وآراء
الحرارة تجبر دبابات سويسرا على السير "ليلا"
قال متحدث باسم الجيش السويسري، الاثنين، إن وحدات الدبابات غيرت من مواعيد مهماتها في البلاد لتعمل في مواعيد ليلية، بغرض حماية الطرق.
وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال رايست لوكالة الأنباء السويسرية (إس.دي.إيه)، إن المركبات الخاصة بالجيش والتي يبلغ وزن الواحدة منها 57 طنا، لم تعد قادرة على السير على جميع أنواع الطرق خلال فترة النهار، نظرا لأن الارتفاع الحالي لدرجات الحرارة يتسبب في التأثير على درجة صلابة الأسفلت.
وأضاف أنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى أن تحدث الدبابات حفرا وتعرجات على الطريق.
وقد بلغت درجة الحرارة العالية التي شهدتها سويسرا هذا العام، 36.2 درجة في سيون بجنوب غرب البلاد، أمس الاحد. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا أكبر خلال هذا الأسبوع.
كما عمل الجيش على التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة، من خلال تعديل مواعيد الأنشطة الشاقة - مثل تدريبات السير لتتم في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.
وأوضح رايست أن هناك تعليمات لقادة الجيش بالسماح لجنودهم بأخذ قسط من الراحة من أجل شرب المياه .