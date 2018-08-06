البحرين تؤيد الإجراءات السعودية ضد كندا

هسبريس - متابعة

أكدت مملكة البحرين اليوم الاثنين تضامنها التام مع السعودية في موقفها من كندا.

وقالت المنامة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إنها تتضامن مع السعودية "في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها"، مشددة على "تأييدها المطلق (للسعودية) في كل ما تتخذه من إجراءات".

وأعربت عن "أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية"، وشددت على "ضرورة احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول".

كانت الخارجية السعودية أصدرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بيانا أعلنت فيه أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

كما أعلنت استدعاء سفيرها من كندا للتشاور وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا.

وكانت السفارة الكندية في الرياض غردت ظهر أمس الأحد على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلة إن "كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في #السعودية، بما في ذلك #سمر_بدوي . نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الانسان".

وأكدت الخارجية السعودية أن "أن توقيف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

وأكدت الخارجية في البيان "أن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية".

ووفقا لوزارة الخارجية الكندية فقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين كندا والمملكة العربية السعودية في عام 2016 حوالي 3 مليارات دولار كندي (2.3 مليار دولار أمريكي).

وفي نفس العام، صدّرت صناعة الدفاع الكندية أسلحة ومعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 142.2 مليون دولار إلى السعودية، ما يجعلها الوجهة الأولى لصادرات الدفاع الكندية خارج الولايات المتحدة.