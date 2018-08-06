ارتفاع ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 142 قتيلا

هسبريس - متابعة

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، إلى 142 شخصا، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي محلي اليوم الاثنين.

وقال روزادي سايوتي، سكرتير إدارة مقاطعة نوسا تينجارا الغربية، لشبكة "مترو تي في" التليفزيونية إن 142 شخصا لقوا حتفهم جراء زلزال أمس الأحد.

وتعتبر لومبوك جزءا من مقاطعة نوسا تينجارا الغربية.