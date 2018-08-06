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الرئيسية | خارج الحدود | الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار
هسبريس - رويترز
الاثنين 06 غشت 2018 - 14:41

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.

وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.

وساءت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي نتيجة خلافات تتعلق بالسياسات المتبعة تجاه سوريا وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، وهو ما أدى لتفاقم الاتجاه النزولي لليرة.

وفقدت العملة ربع قيمتها هذا العام ويرجع ذلك بصفة أساسية للقلق من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته أكثر على السياسة النقدية.

واليوم الاثنين، لامست العملة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 5.18 ليرة مقابل الدولار.

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