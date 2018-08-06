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وفاة الفرنسي جويل روبوشون "طاهي القرن"
الاثنين 06 غشت 2018 - 16:05
أعلن العاملون مع الطاهي الفرنسي الشهير جويل روبوشون وفاته اليوم الاثنين في جنيف عن عمر 73 عاما.
وكان روبوشون يملك ويدير مطاعم فاخرة في ثلاث قارات ومن بينها مطاعم حازت على ثلاثة من نجوم ميشلان.
وكان دليل الطهي الشهير (جو إيه ميو) قد أطلق على روبوشون في عام 1990 اسم "طاهي القرن".
واشتهر الطاهي الفرنسي الراحل بطبق البطاطا (البطاطس) المهروسة وأطباق أخرى كثيرة وكان يملك مطاعم في مدن من بينها باريس وموناكو وهونغ كونغ ولاس فيغاس وطوكيو وبانكوك.