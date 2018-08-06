24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. خدمات اللوجستيك: المغرب يكتفي بالمرتبة 109 (5.00)

  2. حركة التوحيد والإصلاح تُخلي مكتبها من سياسيي "العدالة والتنمية" (5.00)

  3. الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار (5.00)

  4. إسعافات أولية .. 10 نصائح لإنقاذ الأطفال عند التعرض للخطر (5.00)

  5. البوريقي: ظاهرة الأسماء المكررة تغمر المهرجانات الغنائية المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | وفاة الفرنسي جويل روبوشون "طاهي القرن"

وفاة الفرنسي جويل روبوشون "طاهي القرن"

وفاة الفرنسي جويل روبوشون "طاهي القرن"
هسبريس - رويترز
الاثنين 06 غشت 2018 - 16:05

أعلن العاملون مع الطاهي الفرنسي الشهير جويل روبوشون وفاته اليوم الاثنين في جنيف عن عمر 73 عاما.

وكان روبوشون يملك ويدير مطاعم فاخرة في ثلاث قارات ومن بينها مطاعم حازت على ثلاثة من نجوم ميشلان.

وكان دليل الطهي الشهير (جو إيه ميو) قد أطلق على روبوشون في عام 1990 اسم "طاهي القرن".

واشتهر الطاهي الفرنسي الراحل بطبق البطاطا (البطاطس) المهروسة وأطباق أخرى كثيرة وكان يملك مطاعم في مدن من بينها باريس وموناكو وهونغ كونغ ولاس فيغاس وطوكيو وبانكوك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.