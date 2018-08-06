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الرئيسية | خارج الحدود | انفجار ضخم يهز محيط مطار بولونيا في إيطاليا

انفجار ضخم يهز محيط مطار بولونيا في إيطاليا

انفجار ضخم يهز محيط مطار بولونيا في إيطاليا
هسبريس - متابعة
الاثنين 06 غشت 2018 - 13:59

تداول نشطاء من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، أنباءً عن وقوع انفجار ضخم في محيط مطار بولونيا بإيطاليا.

وشارك النشطاء صورًا ومقاطع فيديو للانفجار الذي وقع بالقرب من مطار بولونيا، ولم يتم الإبلاغ بعد عن أي معلومات حول أسباب الانفجار أو وقوع إصابات محتملة، بينما ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن الأمر يتعلق بحادثة سير تعرضت لها شاحنة تحمل موادا قابلة للاشتعال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الاثنين 06 غشت 2018 - 14:29
نتمنی ان لا تكون هناك ضحايا ونسال الله اللطف للجميع
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2 - Me again الاثنين 06 غشت 2018 - 14:30
الخبر يريد ان يؤكد لنا المقاربة الامنية اتت اكلها حيث ان زوار المطارات في المغرب عليهم الانتظار تحت الشمس و في الحر و المطر و في البرد او تاشيرة الدخول الى المطار داخل بلدهم لكي لا يحدث شيئا سيئا لجدران المطار و سقفه و محتوياته البلاستيية و الزجاجية و الزليجية في حالة عملية ارهابية. اما احتمال واقعة ارهابية في محيط المطار فستؤدي فقط باؤلئك الذين ينتظرون و يرحبون و يودعون احبائهم و ذويهم و الحجاج!
انشري يا هسبريس مشكورة!
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