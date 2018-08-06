انفجار ضخم يهز محيط مطار بولونيا في إيطاليا

هسبريس - متابعة

تداول نشطاء من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، أنباءً عن وقوع انفجار ضخم في محيط مطار بولونيا بإيطاليا.

وشارك النشطاء صورًا ومقاطع فيديو للانفجار الذي وقع بالقرب من مطار بولونيا، ولم يتم الإبلاغ بعد عن أي معلومات حول أسباب الانفجار أو وقوع إصابات محتملة، بينما ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن الأمر يتعلق بحادثة سير تعرضت لها شاحنة تحمل موادا قابلة للاشتعال.