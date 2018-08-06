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كُتّاب وآراء
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السعودية تنقل الطلبة من كندا إلى دول أخرى
الاثنين 06 غشت 2018 - 16:42
أعلنت وزارة التعليم السعودية، الإثنين، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.
ووفق بيان للوزارة، لن يبقى أي من الطلاب المبتعثين السعوديين في كندا، خلال صيف هذا العام.
وجمدت السعودية العلاقات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج عن نشطاء حقوقيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - عمر ksa الاثنين 06 غشت 2018 - 16:52
على السعوديه مقاطعة الدول المتقدمه والتعامل فقط مع العرب استوردو السردين و الحوامض واستقبلو المعنفين والمشردين من بلدانهم هل تريدون طبيب اطفال متميز ؟!
2 - أمين الاثنين 06 غشت 2018 - 16:53
مذا لو افترضنا وقوق سيناريو معاكس ، وهو أن حثت أمريكا السعودية بإخلء سبيل المعتقلين
4 - أبو طاگاز الاثنين 06 غشت 2018 - 16:57
"إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة" من أقوال ابن تيمية.. العدل أساس الملك و الظالم مصيره الزوال ..
5 - المزابيHD الاثنين 06 غشت 2018 - 16:58
السعودية تنقل الطلبة من كندا إلى دول أخرى ........... طريقة نقل الطلبة تخيلتها مثل نقل اكباش الاضاحي في شاحنة من زريبة الى زريبة ونهايتهم الذبح
والله ضحكت على الامة الاس لامية ....لامية والاس
والله ضحكت على الامة الاس لامية ....لامية والاس
6 - سعيد الاثنين 06 غشت 2018 - 17:14
ان السعودية هي الخاسر الأكبر من هاذا التصعيد الغير مدروس على المدى الطويل، لان كندا دولة ذات مكانة متميزة على الصعيد العالمي، واستقبلت اللاجئين السوريون فيما اوصدت الدول الخليجية ابوابها ،أيها العقلاء ان ترامب لن يفوز بولاية ثانية، ،و الديمقراطيون قد يحييون قانون جاستا لافلاسكم فحافظوا على صداقة الكل ان كنتم تعقلون، ،،
7 - الضفدع سحقوق الاثنين 06 غشت 2018 - 17:18
تحية للشعب السعودي الشقيق ويخطأ ترودو مرة اخرى للاسف
تعليق غير لائق
-27
8 - Pikalat الاثنين 06 غشت 2018 - 17:23
مع المملكة العربِيَّة السُّعودِيَّة في التَّرْحال والتَّجْوال..
تعليق غير لائق
-18
9 - الواقعي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:26
طبعا املاءات امريكية .لا يعقل ان يكون السبب هو طلب كندا من السعودية تحرير المعتقلين
10 - sha الاثنين 06 غشت 2018 - 17:44
هذا فكر قبائلي
تقطع العلاقة في 24 ساعة
لا علم لا سياسة لا اقتصاد
عنهجية فقط
تقطع العلاقة في 24 ساعة
لا علم لا سياسة لا اقتصاد
عنهجية فقط
11 - مغربي من فلادلفيا الاثنين 06 غشت 2018 - 17:50
ومادا عن تصويت السعودية لصالح كندا في كأس العالم 2026 ضد المغرب ؟
هل ستسحب تصويتها كدلك ههههه
شوهة و الله
هل ستسحب تصويتها كدلك ههههه
شوهة و الله
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