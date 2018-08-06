السعودية تنقل الطلبة من كندا إلى دول أخرى

هسبريس - متابعة

أعلنت ‏وزارة التعليم السعودية، الإثنين، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.

ووفق بيان للوزارة، لن يبقى أي من الطلاب المبتعثين السعوديين في كندا، خلال صيف هذا العام.

وجمدت السعودية العلاقات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج عن نشطاء حقوقيين.