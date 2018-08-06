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كُتّاب وآراء
فيسبوك يطلب من بنوط بيانات مالية للمستخدمين
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة، أن فيسبوك طلبت من بنوك أمريكية كبيرة إشراكها في البيانات المالية التفصيلية لعملائها؛ في إطار "جهود لتقديم خدمات جديدة للمستخدمين".
وبحسب التقرير، تشمل البيانات المالية المطلوبة من البنوك معاملات بطاقات الأداء وأرصدة الحسابات الجارية.
وقالت الصحيفة إن فيسبوك، التي تحاول تعميق مشاركة المستخدمين، طلبت من "جيه.بي مورغان تشيس" و"ويلس فارغو" و"سيتي غروب" و"يو.اس بنكورب" مناقشة عروض محتملة يمكن أن تستضيفها لعملاء البنوك على تطبيق التراسل الفوري "فيسبوك ماسنجر".
وقالت الشركة المتخصصة في التواصل الاجتماعي إنها "لن تستخدم البيانات المصرفية لأغراض الاستهداف الدعائي، ولن تتقاسمها مع أطراف ثالثة"، حسب ما ذكرت "وول ستريت جورنال".