الجبير: السعودية حازمة مع التدخل بالشأن الداخلي

هسبريس - د. ب .أ

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده تتعامل بكل حزم مع أي تدخل في شؤونها الداخلية.

واعتبر الجبير أن "المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وتتعامل مع ذلك بكل حزم".

وأشار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الاثنين، إلى أن "الموقف الكندي المستغرب تم بناؤه على معلومات مضللة"، مضيفًا أن "إيقاف المذكورين يخضع للأنظمة القضائية التي كفلت حقوقهم".

الخارجية السعودية كانت قد أصدرت بيانا، اليوم الاثنين، أدانت فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة.

وأعلنت "دبلوماسية الرياض" أن سفير كندا في العاصمة السعودية شخص غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في البيان إن المملكة استدعت سفيرها لدى كندا للتشاور، كما أعلنت تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع أوطاوا؛ مع احتفاظها بحقها في اتخاذ اجراءات أخرى.