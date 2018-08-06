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الرئيسية | خارج الحدود | الجبير: السعودية حازمة مع التدخل بالشأن الداخلي

الجبير: السعودية حازمة مع التدخل بالشأن الداخلي

الجبير: السعودية حازمة مع التدخل بالشأن الداخلي
هسبريس - د. ب .أ
الاثنين 06 غشت 2018 - 20:30

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده تتعامل بكل حزم مع أي تدخل في شؤونها الداخلية.

واعتبر الجبير أن "المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وتتعامل مع ذلك بكل حزم".

وأشار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الاثنين، إلى أن "الموقف الكندي المستغرب تم بناؤه على معلومات مضللة"، مضيفًا أن "إيقاف المذكورين يخضع للأنظمة القضائية التي كفلت حقوقهم".

الخارجية السعودية كانت قد أصدرت بيانا، اليوم الاثنين، أدانت فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة.

وأعلنت "دبلوماسية الرياض" أن سفير كندا في العاصمة السعودية شخص غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في البيان إن المملكة استدعت سفيرها لدى كندا للتشاور، كما أعلنت تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع أوطاوا؛ مع احتفاظها بحقها في اتخاذ اجراءات أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي ناصح الاثنين 06 غشت 2018 - 20:49
الحكمة تقول أنه يجب على المغرب دعم السعودية كما فعلت البحرين والإمارات وإصدار بيان وقطع العلاقات مع كندا. وكما فعل المغرب سابقا بقطعه العلاقات مع إيران.

يجب قطع العلاقات مع كندا لتدخلها في السعودية
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-41
2 - عربي الاثنين 06 غشت 2018 - 21:03
بلاده تتعامل بكل حزم مع اي تدخل في شؤونها الداخلية الا مع الولايات المتحدة وبريطانيا الدولتين المستعمرتين لبلاده ......... و ما دامت مملكتك لا تتدخل في شؤون الدول الاخرى فماذا تعمل بجيشها داخل اليمن
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13
3 - سعيد الاثنين 06 غشت 2018 - 21:05
سؤال الى السيد الجبير، هل هناك تدخل في الشؤون الداخلية للسعودية اكتر من تدخل ترامب؟ ؟
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8
4 - Hicham Belgique الاثنين 06 غشت 2018 - 21:10
الى صاحب التعليق رقم 1،ترى ماذا كان موقفك لما صوتت السعودية لصالح الملف الأمريكي المكسيكي و الكندي؟
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0
5 - مغربي ناطح الاثنين 06 غشت 2018 - 21:11
المغرب دولة ذات سيادة ولنا علاقة جيدة مع كندا فلا نؤيد ولا ندين. ذلك شأنهم
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0
6 - اسمهان الاثنين 06 غشت 2018 - 21:12
ااسعودية حليفتنا وصديقتنا منذ زمن بعيد او خيرها كثير على المغرب وعلى الكثير من الدول الاسلامية..... لا من خلال مساهمتها في الكثير من اعمال الاجتماعية..... او حتي في مجالات العسكرية... والاسلحة المتطورة لاولا ذالك كون دسرو علينا شي بعضين.....نحن مع شقيقتنا السعودية ظالمة او مظلومة
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-3
7 - rachida الاثنين 06 غشت 2018 - 21:13
عجيب امركم لا تريدون تدخل احد في شؤونكم فلماذا تدخلتم بكل بقوة وبكل اموالكم في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين ؟ لماذا ثرتم هكذا في وجه كندا التي صوتم لها في المونديال وفضلتموها على المغرب ؟ عجبا لكم اسمع كلامكم اصدقكم اشوف افعالكم اتعجب .
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0
8 - عبد الله الاثنين 06 غشت 2018 - 21:17
والله ان كانت امريكا او انجلترا او فرنسا الذين تدخلوا ما كانت الحكومة السعودية تعاملت معهم كما تعاملت مع كندا.
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