الخطوط الجوية السعودية تعلن إلغاء رحلاتها الكندية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عن إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا، في أحدث الإجراءات التي اتخذتها الرياض، اليوم الاثنين، في خلافها الدبلوماسي مع أوطاوا.

وجمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، وطردت سفير البلاد في رد فعل حاد على مناشدة بالإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني، كما استدعت المملكة سفيرها وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة للرحيل.