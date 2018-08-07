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الرئيسية | خارج الحدود | موريتانيا تؤازر السعودية ضد "التدخل الكندي"

موريتانيا تؤازر السعودية ضد "التدخل الكندي"

موريتانيا تؤازر السعودية ضد "التدخل الكندي"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:37

أعربت موريتانيا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية بعد توتر العلاقات بين الرياض وأوتاوا.

وقالت الخارجية الموريتانية في بلاغ لها: "إن نواكشوط تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الانسان) غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية"، مضيفة أن هذا التدخل "لا يخدم السلم والأمن الدوليين بل بالعكس يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار".

وأعربت موريتانيا "عن تضامننا وتعاطفنا الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ونطلب من كندا سحب هذا التصريح الغير مسبوق"، بعد أن اعتبر البلاغ، "تصريحات وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية الشقيقة تدخلا سافرا في قضايا ما زالت أمام القضاء وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقوفين أمام القانون في بلد ذا سيادة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:45
تلاقاو غي هوما.
زيدو تا كوريا الشمالية معاكم
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22
2 - مراكشي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:55
لاشك ان كندا تعيش احلك ايامها خاصة مع الموقف الموريتاني الحاد . موريتانيا دولة عظمة بسبب الجوع وليس عظمى .
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22
3 - لبنى الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:56
سبحان الله!!! موجودين غير فالنحس..شي تضامن ضد الفقر..شي صدقة تفرق..شي خير يعم..وااااالوووو !!! الله يعفو..
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15
4 - Aziz Canada الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:56
دائما الانظمة الدكتاتوريا تساند بعضها للبعض...لكن ذلك ليس حبا وانما طمعا بشئ من الارز السعودي....الذي يتنتهي صلاحيته بعد 30 سنه عندما ستصبح السيارات كلها كهربائيه في البلدان المتحضرة...وستعود حليمة لعادتها القديمة (ركوب البعير) لانها لا تنتج ولا تصنع ولو ابراة.
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16
5 - الواقعي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:02
اغرب ما في الامر تأخر التضامن المغربي.اعتقد ان الازمة الصامتة لم تعد صامتة قطعا
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2
6 - سعيد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:04
هنيئا للسعودية العضمى لمؤازرة موريتانيا الكبرى ذات التأثير الكبير في أروقة الأمم المتحدة و مجلس الأمن
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0
7 - هم.......هم الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:04
بلدنا تم لدغه و ظروف حالكة....أكيد لن يتكرر نفس الخطأ (مؤازرة السعودية في حربها على اليمن و قطع العلاقات مع ايران)........المضحك المبكي أن السعودية صوتت لكندا من أجل تنظيم كاس عالمي ثلاثي رفقة امريكا و المكسيك....."و الله الى سرها نيت"
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8 - Observ الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:05
Oula!!!
C'est foutu pour le canada. Elle ne recevra plus d'aide de la superpuissance moritania
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9 - مقاطع و بخير الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:06
زعما الموقف الموريتاني سيغير من كندا شئ !! هدا التضامن حبا في السعودية ؟طبعا لا و انما طمعا في بعد الريالات السعودية .نملة مع الفيل
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10 - Hamid الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:07
هههههه موريطانيا دولة عضمى اخترعت الصواريخ العابرة للقارات و الدبابت المتطورة, إنها تهدد أمريكا و كندا بالعقاب الشديد. أنها فقط تساند آل سعود من أجل المال. هدا هوما عباد اللوما على راي ناس الغيوان. كندا دولة عضمى لا تخاف من أحد.
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