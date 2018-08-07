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كُتّاب وآراء
موريتانيا تؤازر السعودية ضد "التدخل الكندي"
أعربت موريتانيا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية بعد توتر العلاقات بين الرياض وأوتاوا.
وقالت الخارجية الموريتانية في بلاغ لها: "إن نواكشوط تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الانسان) غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية"، مضيفة أن هذا التدخل "لا يخدم السلم والأمن الدوليين بل بالعكس يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار".
وأعربت موريتانيا "عن تضامننا وتعاطفنا الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ونطلب من كندا سحب هذا التصريح الغير مسبوق"، بعد أن اعتبر البلاغ، "تصريحات وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية الشقيقة تدخلا سافرا في قضايا ما زالت أمام القضاء وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقوفين أمام القانون في بلد ذا سيادة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
زيدو تا كوريا الشمالية معاكم
C'est foutu pour le canada. Elle ne recevra plus d'aide de la superpuissance moritania