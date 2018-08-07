أمريكا تعتزم تعديل قوانين الإقامة والجنسية

هسبريس - متابعة

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح مقترح على الكونغرس، خلال الأسابيع المقبلة، يصعب على المهاجرين القانونيين في الولايات المتحدة الحصول على الجنسية الأمريكية، كما يفرض شروطا إضافية للحصول على البطاقة الخضراء (بطاقة الإقامة الدائمة التي تمتد لـ10 أعوام).

كشفت ذلك شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، استنادا إلى 4 مصادر (لم تسمها) في الإدارة الأمريكية.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الخطوة لا تحتاج إلى موافقة الكونغرس، بل إنها جزء من خطة مستشار الرئيس الأمريكي، ستيفن مولر، من أجل الحد من عدد المهاجرين الذين تتم تسوية وضعيتهم القانونية في الولايات المتحدة بشكل سنوي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن "إن بي سي نيوز"، أن المقترح سيصعب الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة للمهاجرين الذين استفادوا من برامج الرعاية الاجتماعية الشعبية، كبرنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية.

ولا تزال تفاصيل مقترح "وضع القواعد" على منح الجنسية والإقامة الدائمة، قيد الإعداد، يضيف المصدر ذاته.

لكن استنادا إلى مسودة حديثة تم عرضها الأسبوع الماضي، فإن المهاجرين الذين يعيشون بشكل قانوني في الولايات المتحدة والذين سبق لهم أن استخدموا أو استخدم أفراد من أسرهم برنامج "أوباما كير"، والتأمين الصحي للأطفال، والمساعدات الغذائية، ومزايا أخرى يمكن أن تتم إعاقة تسوية وضعهم القانوني بشكل نهائي في الولايات المتحدة.

واعتبرت الشبكة، استنادا لباحثين في مجال الهجرة، أن هذا المقترح سيكون أكبر تغيير في نظام الهجرة القانونية منذ عقود، حيث سيؤثر على أكثر من 20 مليون مهاجر في الولايات المتحدة، وسيكون له أثر كبير على المهاجرين الذين يعملون في وظائف منخفضة الدخل.

وحسب السلطات الأمريكية، فإنه خلال 2016، حصل 1.2 مليون مهاجر على بطاقة الإقامة، كما حصل 753 ألف و60 مهاجرا على الجنسية الأمريكية.

وتعتبر مسألة الحد من أعداد المهاجرين في الولايات المتحدة، وبناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك من أبرز الوعود التي رفعها ترامب، خلال حملته الانتخابية في 2016.