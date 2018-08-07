"لعبة جنسية" تتسبب في إغلاق مطار ببرلين

هسبريس - د.ب.أ

تسببت لعبة جنسية داخل حقيبة أحد المسافرين في إطلاق إنذار أمني بمطار برلين-شوينفيلد في العاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء إن السلطات اكتشفت جسما مشبوها خلال مرور الحقيبة عبر جهاز التفتيش بالأشعة السينية.

وبعدما قامت السلطات بتفتيش الحقيبة وجدت أن الجسم المشبوه لعبة جنسية.

واضطرت السلطات إلى إغلاق جزء من المطار لأقل من ساعة خلال عملية التفتيش، ما أدى إلى تعطل بعض أكشاك تسجيل إجراءات الوصول.