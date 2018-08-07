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الرئيسية | خارج الحدود | "لعبة جنسية" تتسبب في إغلاق مطار ببرلين

"لعبة جنسية" تتسبب في إغلاق مطار ببرلين

"لعبة جنسية" تتسبب في إغلاق مطار ببرلين
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 15:23

تسببت لعبة جنسية داخل حقيبة أحد المسافرين في إطلاق إنذار أمني بمطار برلين-شوينفيلد في العاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء إن السلطات اكتشفت جسما مشبوها خلال مرور الحقيبة عبر جهاز التفتيش بالأشعة السينية.

وبعدما قامت السلطات بتفتيش الحقيبة وجدت أن الجسم المشبوه لعبة جنسية.

واضطرت السلطات إلى إغلاق جزء من المطار لأقل من ساعة خلال عملية التفتيش، ما أدى إلى تعطل بعض أكشاك تسجيل إجراءات الوصول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - aziz الثلاثاء 07 غشت 2018 - 16:14
هل ماعثروا عليه لعبة أم أداة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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2 - بدر الثلاثاء 07 غشت 2018 - 16:15
هههههههه اكبر شوهة فالعالم.. احسن عوانوو كون غي لقاو جثة و لا ديك الشوهة ههههههه
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