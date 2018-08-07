مزارعو نبتة الشاي يطلبون زيادة الأجور في الهند

هسبريس ـ مُتابعة

بدأ مئات آلاف العاملين في زراعة الشاي في شرق الهند إضراباً مدته ثلاثة أيام؛ مطالبين الحكومة ومالكي المزارع بزيادة أجورهم 50 سنتاً في اليوم.

وأدى الإضراب في ولاية غرب البنغال، في جبال الهملايا، الى توقف العمل في معظم مزارع الشاي بهذه المنطقة.

وصرح الوك شاركرابورتي، رئيس اللجنة المركزية لنقابة عمال المزارع، قائلا: "يشارك أكثر من 400 ألف عامل من نحو 370 مزرعة شاي في الإضراب الذي يستمر ثلاثة أيام".

وقال المتحدث أن "الحد الأدنى لأجر العامل يومياً في المزرعة هو 169 روبية (2,46 دولار). وطالبنا بزيادة بنسبة 20% ليرتفع الأجر إلى 203 روبية (2,96 دولار)".

ولم يؤد الإضراب، حتى الآن، إلى تعطل العمل في مزارع دارجيلينغ الشهيرة بإنتاج الشاي الذي يحمل اسمها؛ ويصدر إلى جميع أنحاء العالم. بينما ذكرت التقارير أن الإضراب تؤيده نحو 20 نقابة عمالية محلية.

وتأمل النقابات في ممارسة الحد الأقصى من الضغوط لأن وقف العمل في موسم الأمطار الموسمية، عندما يبلغ الإنتاج ذروته، يعني خسائر أكبر لمالكي المزارع.