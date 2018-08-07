الرئاسة النيجيرية تدين حصار جنود لمقر البرلمان

هسبريس - رويترز

قال القائم بأعمال الرئيس النيجيري إن حصار قوات الأمن لمبنى البرلمان، الذي منع النواب من الدخول لنحو ساعة، تم دون معرفة الرئاسة؛ وإنه تم عزل رئيس جهاز أمن الدولة.

وقال شهود إن مسلحين يرتدون الزي الرسمي الخاص بجهاز أمن الدولة وقفوا عند بوابات المبنى، في العاصمة أبوجا، ثم انضم لهم رجال شرطة في وقت لاحق. ونشرت صور الحصار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف متحدث باسم يمي أوسينباجو، نائب الرئيس، على "تويتر" أن رئيس جهاز أمن الدولة، لوال موسى دورا، عزل من منصبه. بينما الرئيس محمد بخاري في عطلة خارج البلاد.

وأفاد بيان أصدره مكتب أوسينباجو، في وقت لاحق، بأنه "عمل غير قانوني تم دون معرفة الرئاسة، وهو مدان وغير مقبول بالمرة".

ووصف المصدر الخطوة بأنها "استيلاء غير قانوني على مجمع الجمعية الوطنية ... وانتهاك خطير للنظام الدستوري وسيادة القانون ولكل مفاهيم القانون والنظام المعترف فها"، بينما لم يذكر سببا لإقالة دورا.

وجاء الحصار وسط تصاعد التوترات بين نواب البرلمان والرئاسة، إذ استقال عدد من النواب المنتمون إلى الحزب الحاكم في الأسابيع القليلة الماضية، وانضموا إلى صفوف المعارضة.

ويسعى بخاري إلى الترشح لفترة ثانية في انتخابات الرئاسة التي تجرى في فبراير 2019، لكن خسارة رموز مؤثرة وحدوث انقسامات داخل حزبه قد تكلفه خسارة الدعم الذي يحظى به من شبكات مناصرة قوية ومن الناخبين.