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الرئيسية | خارج الحدود | قضاء الجزائر يدين حقوقيا بالحبس موقوف التنفيذ

قضاء الجزائر يدين حقوقيا بالحبس موقوف التنفيذ

قضاء الجزائر يدين حقوقيا بالحبس موقوف التنفيذ
هسبريس ـ أ.ف.ب
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 19:32

أصدرت محكمة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ ضد ناشط حقوقي مقيم في فرنسا بتهمة "التحريض على الكراهية" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلن المحامي كوسيلة زرقين، عبر فيسبوك، أن موكله سليم يز،ا الموقوف منذ 16 يوليوز، أطلق سراحه بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في غرداية، بعدما أرفقت عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ بغرامة مالية قدرها 100 الف دينار.

وأوضح المحامي أن موكله سيقدم طعنا في الحكم، بينما كان يزا (44 عاما) توجّه إلى الجزائر للمشاركة في دفن والده، وأوقف في مطار بسكرة قبيل عودته إلى فرنسا؛ حيث يقيم منذ 2011.

ويزا ملاحق على خلفية تعبيره على حسابه الفيسبوكي عن تضامنه مع المزابيين الأمازيغ بعد أعمال عنف شهدتها منطقة غرداية، كما أوضح المحامي زرقين.

وشهدت غرداية، كبرى مدن منطقة مزاب وسط الجزائر، مواجهات عرقية بين العرب والأمازيغ، بين دجنبر 2013 ووليوز 2015، أسفرت عن مقتل 35 شخصا.

وكانت النيابة العامة طلبت، في 24 يوليوز الماضي، معاقبة الجزائري المقيم في فرنسا بالحبس سنتين بسبب "الدعوة إلى التظاهر والتحريض على الكراهية".

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