الإمارات: المواطن القطري يعاني من تصرف حكومته

هسبريس ـ مُتابعة

قدمت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض أي شكل من أشكاله.

وقالت وكالة أنباء الإماراتية "وام" إن المذكرة ترد على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة، يوم 8 مارس الماضي، وادعائها بأن دولة الإمارات قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين بعد قطع العلاقات مع الدوحة في 5 يونيو 2017.

وتتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد ألاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات بعد قطع العلاقات، كما تم السماح للآلاف من القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الأخرون، وفق المستند الرسمي.

وأكدت مذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية، وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والاٍرهاب، وسياساتها الساعية إلي زعزعة الأمن و الاستقرار تجاه الإمارات، ودوّل أخرى في المنطقة، وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف، بأي شكل من الأشكال، إلى لإضرار بالمواطن القطري الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها.