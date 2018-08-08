24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. أسئلة حول اتفاق الصيد البحري (5.00)

  2. خلافات الهجرة تهدد وحدة أوروبا .. والاتحاد يستميل المغرب وتونس (5.00)

  3. هيمنة الإدارة المركزية تصعّب نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات (5.00)

  4. زهرة العلمي .. يدان ناعمتان تقتحمان الكاريكاتير الرّجالي بالمغرب (5.00)

  5. سوانِحُ صيفية من طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات: المواطن القطري يعاني من تصرف حكومته

الإمارات: المواطن القطري يعاني من تصرف حكومته

الإمارات: المواطن القطري يعاني من تصرف حكومته
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:40

قدمت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض أي شكل من أشكاله.

وقالت وكالة أنباء الإماراتية "وام" إن المذكرة ترد على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة، يوم 8 مارس الماضي، وادعائها بأن دولة الإمارات قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين بعد قطع العلاقات مع الدوحة في 5 يونيو 2017.

وتتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد ألاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات بعد قطع العلاقات، كما تم السماح للآلاف من القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الأخرون، وفق المستند الرسمي.

وأكدت مذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية، وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والاٍرهاب، وسياساتها الساعية إلي زعزعة الأمن و الاستقرار تجاه الإمارات، ودوّل أخرى في المنطقة، وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف، بأي شكل من الأشكال، إلى لإضرار بالمواطن القطري الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - السالمي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:56
الشعب القطري مشكلته هي جيرانه الذين ضربوا عليه حصارا في شهر رمضان وحاولو قطع المواد الغذائية عنه، أما حقوق الإنسان فحقا نرى ذلك في اليمن حيث قتل المآت من المدنيين العزل!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - رشيد من فرنسا مغربي الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:01
اودي هذا هو حالنا حال العرب ، والله لو اتفقت جميع الدول العربية بعملة واحدة وكلمة واحدة واتحاد واحد واقتصاد واحد .والله لاكتسح العرب العالم بأسره ، مثال انا فرنسي الجنسية لدي الامكانية للسفر والعمل في سويسرا او ايطاليا ، الكل متاح ، الطائرة بثمن معقول والفنادق كذلك ، أما نحن غير نمشي اكادير لكازا خاصني نص نهار لا طريق لا كيران لا تران لا والو خلي عليك تمشي تدور عند خوتنا جزاير وتونس ومصر ، اودي الله اعفو على حكام العرب منهم حكام بلادي وشكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - بوجمعة الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:04
الكل يلغي بلغاه والمتضرر هو المواطن العربي
ان الحكام العرب يسمون الاشياء حسب هواهم ومصالحهم ليمكتو الى ابد الابدين عندما احسوا ان الاخوان المسلمين خطرا على عروشهم تواطؤو مع عدو الاسلام والمسلمين ليمكتو في سدة الحكم وادخلوا الاخوان في زمرة الارهاب وجيشو الاعلام عليهم وهم يضنون ان الشعوب لا تفهم شيئا او انهم على حق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.