أزيد من مليون حاج من الخارج يصلون السعودية

هسبريس - متابعة

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام تجاوز المليون منذ بدء القدوم (مطلع ذو القعدة 1439هـ) وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وفي الأول من يوليوز الجاري، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان "انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم، لموسم 1439 هـ".

وبلغ عدد الحجاج من الخارج، العام الماضي، نحو 1.75 مليون حاجا، فيما بلغ عدد المعتمرين 6.53 ملايين.