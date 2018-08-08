24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/08/2018
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:41
|13:38
|17:16
|20:26
|21:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- لجنة تفتيش تتفحص جاهزية الكاميرون قبل سحب تنظيم "كان 2019"
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- سيّارة تقتل شابا وتلوذ بالفرار في "سيدي بيبي"
- تطبيق إلكتروني جديد يحقق حلم الحجّ عن الغير
- أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد
من القمة إلى القاع .. ثلاثة أفلام قصيرة تعالج العنف الاجتماعي (5.00)
قيدومة "الحضرة الشفشاونية" .. أنفاس الحياة وبشائر المقامات (5.00)
الكتاني: اقتراض المال لشراء أضحية العيد تعبير عن الجهل بالدين (5.00)
- وصف بنكيران بـ"الزعيم الأممي" يجر سخرية واسعة على "البيجيدي" - (111)
- هل ينضمُّ المغرب إلى "الناتو العربي" لمواجهة الخطر الإيراني؟ - (105)
- لحوم دواجن أمريكا .. وزارة الفلاحة تتشبث باحترام الضوابط المغربية - (81)
- الحمداوي: بوسعيد مجرد "موظف سام".. ومن يحكم لا يُحاسب - (74)
- هذه أبرز الإجراءات الحكومية المرتقبة في قانون "مالية 2019" - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أزيد من مليون حاج من الخارج يصلون السعودية
الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:46
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام تجاوز المليون منذ بدء القدوم (مطلع ذو القعدة 1439هـ) وحتى صباح اليوم الأربعاء.
وفي الأول من يوليوز الجاري، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان "انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم، لموسم 1439 هـ".
وبلغ عدد الحجاج من الخارج، العام الماضي، نحو 1.75 مليون حاجا، فيما بلغ عدد المعتمرين 6.53 ملايين.