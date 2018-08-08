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اليابان تتأهب لإعصار قوي يتجه صوب طوكيو

اليابان تتأهب لإعصار قوي يتجه صوب طوكيو
هسبريس - رويترز
الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:50

تتأهب اليابان لاستقبال أمطار غزيرة ورياح عاتية، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بوصول إعصار قوي إلى البر قرب العاصمة طوكيو.

والعاصفة "شانشان" وهو اسم لفتاة صينية، هي حاليا إعصار من الدرجة الثانية لكن من المتوقع أن يضعف قليلا مع اقترابه من شرق جزيرة هونشو حيث سيكون على مقربة من طوكيو في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن طوكيو والمناطق المحيطة بها قد تتعرض لأمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 350 مليمترا على مدى 24 ساعة حتى ظهر الخميس وتضربها رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار بسرعة بطيئة للغاية قد تبلغ 15 كيلومترا في الساعة، وهو ما يعني احتمال هطول أمطار غزيرة في منطقة ما لفترة طويلة.

وبعدما يضرب المنطقة القريبة من طوكيو من المتوقع أن يهاجم الإعصار الجزء الشمالي الشرقي من هونشو قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية ويتجه صوب المحيط الهادي.

ولن يؤثر الإعصار على غرب البلاد الذي شهد فيضانات مميتة في يوليوز.

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