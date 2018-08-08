الرئاسة السورية: أسماء الأسد مصابة بالسرطان

هسبريس - متابعة

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، على حسابها الرسمي على "تويتر"، عن إصابة أسماء الأسد عقيلة الرئيس بشار الأسد بسرطان الثدي.

ونشرت الصفحة صورة لأسماء في مستشفى عسكري يُرافقها الرئيس السوري بشار الأسد أثناء تلقيها العلاج، وأرفقتها بالتغريدة التالية: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا. من القلب... رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

يذكر أن أسماء الأسد تنحدر من عائلة الأخرس في حمص وسط سوريا، وكانت تقيم مع أسرتها في لندن، حيث تحمل الجنسية البريطانية، قبل أن تستقر في سوريا منذ عام 2001 لدى عقد قرانها على الرئيس السوري، ولديها ثلاثة أولاد هم حافظ وزين وكريم.