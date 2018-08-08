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الرئيسية | خارج الحدود | الرئاسة السورية: أسماء الأسد مصابة بالسرطان

الرئاسة السورية: أسماء الأسد مصابة بالسرطان

الرئاسة السورية: أسماء الأسد مصابة بالسرطان
هسبريس - متابعة
الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:19

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، على حسابها الرسمي على "تويتر"، عن إصابة أسماء الأسد عقيلة الرئيس بشار الأسد بسرطان الثدي.

ونشرت الصفحة صورة لأسماء في مستشفى عسكري يُرافقها الرئيس السوري بشار الأسد أثناء تلقيها العلاج، وأرفقتها بالتغريدة التالية: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا. من القلب... رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

يذكر أن أسماء الأسد تنحدر من عائلة الأخرس في حمص وسط سوريا، وكانت تقيم مع أسرتها في لندن، حيث تحمل الجنسية البريطانية، قبل أن تستقر في سوريا منذ عام 2001 لدى عقد قرانها على الرئيس السوري، ولديها ثلاثة أولاد هم حافظ وزين وكريم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربي الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:39
ماذا تقول لربك يوم لقياه عن الأرواح التي زحقت بدون حق و عن تشريد وتهجير شعب بأكمله والسجن والتعذيب حتى الموت.... وقائمة الاجرام طويلة.
هذا بالإضافة إلى بيع سوريا لروسيا ومليشيات شيعية مقابل بقائك على كرسي الرئاسة.
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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73
2 - ber nour الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:44
نتمنى لها شفاء العاجل يارب .والله ينصر الحق في سورية
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29
3 - مؤمن الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:46
بالشفاء العاجل لها ولكل مرضى المسلمين ولكل إنسان غير ظالم.
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53
4 - Lecteur Hespress الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:47
Les dirigents arabes et leurs méthodes de communication ridicules et très maladroites. Des photographies à la mise en scène flagrante. Ça prouve combien ''ils'' pensent duper leurs concitoyens. Ridicule à en rire.
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-10
5 - سني لا وهابي الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:51
الله يشافيها ويشافي غيرها و الله يشافي كذلك المتشفيين في أمراض الناس.. المرض يصيب الكبير والصغير .. يصيب الغني و الفقير.. يصيب الحاكم والمحكوم.. يصيب الظالم والمظلوم .. يصيب المتدين وغير المتدين .. معلومة إضافية بخصوص أسماء الأسد: هي تنحدر من أسرة سنية حلبية عريقة .. وإن كان أغلب السوريين لا يهتمون كثيرا بمذاهب المواطنين السوريين أو اديانهم
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33
6 - وكواك الحق الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:54
أرجوكم و أناشدكم لا تقولوا إلا ما يرضي الله
اللهم شافيها و جميع عبادك المسلمين
و لا حول و لا قوة إلا بالله
كلنا مسلم و لا يعلم سريرتنا إلا الله المطلع على الأسرار العليم بحقائق الأخبار .
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41
7 - مسلم الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:55
الأمة العربية مصابة بورم خبيث انتشر في كامل الجسم العربي شرقا و غربا شمالا جنوبا لاكن الشفاء قادم انشاء الله الامل نصف الدواء ...ما من داء الا وله دواء
الجسم العربي سيتعافى بإذن الله .. العلاج بدء من فترة ليس من السهل القضاء على السرطان و اكيد ليس مستحيلا
ويكيدون كيدا و اكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويضا
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13
8 - مغربي حر الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:00
ان شاء الله بالشفاء لها و لجميع المرضى من هذا المرض الخبيث .. من النساء عامة و المغربيات خاصة ! ... انه هلى كل شيء قدير .
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21
9 - abdul الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:02
تمنى الشفاء لان هدا المرض الخبيث الصالح وغير الصالح ولا يجب ان نتشفى الن المرض يمكن ان يدخل دارك .اما الحرب قد فرضت على سوريا فتكالبت عليها المليشيات بحجة نصر السنة .فلو هزم الأسد ستدبح عائلته وجميع العلويين بحجة أنهم كفار. ومن يقتلون الشعة بحجة انهم لايمتلون العقيدة الإسلامية الصحيحة والسنة يقاتلون الجماعات التي تخلفهم الرأي وهكدا سيفنى المسلمون بعضهم من أفكار لا تنفع إلا للفناء.
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13
10 - abdelennou الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:08
إلى المعلق الا ول الذي يسمي نفسه مغربي ومن منحك التفويض والتحدث بإسم المغاربة جل المغاربة براء من عنترياتك.تتحدث وكان كل الأنظمة ديموقراطية حتى النخاع ولم يبقى لك الابشارونظامه والله لو تنحى عن الحكم لدخل الدواعش المدعومون امريكيا إسرائيليا إلى حجرات نوم أمثالكم.
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16
11 - مرحبا الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:08
بالشفاء العاجل إن شاء الله
والأمن والأمان والاستقرار لسوريا
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16
12 - بشار الجزار الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:23
يتعاطف مع زوجته ويبتسم في حضورها تشجيعا وفي المقابل لا يجف له جفن وهو يرى ملايين السوريين هاءمين على وجوههم في الأرض حفاة عراة يموتون غرقا وقتلا ويغتصبون في دول الشتات خصوصا في الأردن وسويا ويباعون سبايا لأثرياء السعودية والإمارات .
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5
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