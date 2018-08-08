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كُتّاب وآراء
الرئاسة السورية: أسماء الأسد مصابة بالسرطان
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، على حسابها الرسمي على "تويتر"، عن إصابة أسماء الأسد عقيلة الرئيس بشار الأسد بسرطان الثدي.
ونشرت الصفحة صورة لأسماء في مستشفى عسكري يُرافقها الرئيس السوري بشار الأسد أثناء تلقيها العلاج، وأرفقتها بالتغريدة التالية: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا. من القلب... رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل".
يذكر أن أسماء الأسد تنحدر من عائلة الأخرس في حمص وسط سوريا، وكانت تقيم مع أسرتها في لندن، حيث تحمل الجنسية البريطانية، قبل أن تستقر في سوريا منذ عام 2001 لدى عقد قرانها على الرئيس السوري، ولديها ثلاثة أولاد هم حافظ وزين وكريم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
هذا بالإضافة إلى بيع سوريا لروسيا ومليشيات شيعية مقابل بقائك على كرسي الرئاسة.
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم شافيها و جميع عبادك المسلمين
و لا حول و لا قوة إلا بالله
كلنا مسلم و لا يعلم سريرتنا إلا الله المطلع على الأسرار العليم بحقائق الأخبار .
الجسم العربي سيتعافى بإذن الله .. العلاج بدء من فترة ليس من السهل القضاء على السرطان و اكيد ليس مستحيلا
ويكيدون كيدا و اكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويضا
والأمن والأمان والاستقرار لسوريا