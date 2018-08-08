24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:41
|13:38
|17:16
|20:26
|21:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لجنة تفتيش تتفحص جاهزية الكاميرون قبل سحب تنظيم "كان 2019"
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- سيّارة تقتل شابا وتلوذ بالفرار في "سيدي بيبي"
- تطبيق إلكتروني جديد يحقق حلم الحجّ عن الغير
- أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد
من القمة إلى القاع .. ثلاثة أفلام قصيرة تعالج العنف الاجتماعي (5.00)
قيدومة "الحضرة الشفشاونية" .. أنفاس الحياة وبشائر المقامات (5.00)
الكتاني: اقتراض المال لشراء أضحية العيد تعبير عن الجهل بالدين (5.00)
- وصف بنكيران بـ"الزعيم الأممي" يجر سخرية واسعة على "البيجيدي" - (111)
- هل ينضمُّ المغرب إلى "الناتو العربي" لمواجهة الخطر الإيراني؟ - (109)
- لحوم دواجن أمريكا .. وزارة الفلاحة تتشبث باحترام الضوابط المغربية - (81)
- الحمداوي: بوسعيد مجرد "موظف سام".. ومن يحكم لا يُحاسب - (74)
- هذه أبرز الإجراءات الحكومية المرتقبة في قانون "مالية 2019" - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تتخلص من كل الأصول التي تملكها بكندا
أمر البنك المركزي في السعودية بعرض كافة الأصول الكندية التي يملكها للبيع، على خلفية النزاع الدبلوماسي بين البلدين، حسب ما أفادت وسائل إعلامية في كندا.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الكندية "سي بي سي" إن البنك المركزي السعودي أصدر أوامر لمديري البنوك والصناديق السعودية ببيع كافة أنواع الأسهم والسندات والأصول الكندية الأخرى.
وإذا ما تم تأكيد هذه المعلومات، فسيكون هذا القرار استمرارا لإجراءات أخرى اتخذتها السلطات في الرياض، خلال الأيام القليلة الماضية، تجاه كندا ردا على انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
كانت السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن وقف كافة برامج العلاج للمرضى السعوديين في المستشفيات الكندية ونقلهم إلى دول أخرى.
كما أمرت أكثر من 8 آلاف طالب سعودي يدرسون في كندا، بفضل منح دراسية منحتها لهم حكومة الرياض، بمغادرة البلاد، فضلا عن إلغاء كافة مشتريات الحبوب من كندا.
ويضاف إلى هذه التدابير تعليق جميع رحلات شركة الطيران الوطنية السعودية إلى تورونتو، وطرد السفير الكندي المعتمد لدى المملكة.
واتخذت السعودية عددا من الإجراءات ضد كندا بعدما طالبت وزيرة خارجيتها، كريستيا فريلاند، الأسبوع الماضي في تغريدة لها على شبكة "تويتر" بتحرير الناشطة سمر بدوي المعتقلة في 30 يوليوز الماضي بالمملكة.
كما طالبت بتحرير شقيقها رائف بدوي، المدان بالسجن عشرة أعوام وجلده ألف جلدة بتهمة "الإساءة للإسلام"، الأمر الذي اعتبرته السعودية "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
Bref, saudia va de pire en pire!!!
aucune sagesse, on ne discute meme plus!!
ecoutez moi bien, c est de là que la 3eme guerre mondiale partirait (malheureusement pour nous les musulmans d akhir zaman!!).
ممكن تكون رسالة لأمريكا.
لو فهم شي واحد يفيدنا.
اه نسيت لقد فات الاوان !
شوهة شوهة !
كندا من اجل مرأه فعلت هذا الانتقاد ولكن تعلمون ماذا تفعل كندا
ضد حقوق الانسان ؟
كندا قتلت الاف العراقين والسورين بمشاركتها التحالف الظالم الكاذب
وكندا ايضا معهم فى افغانستان ضد اهل افغانستان تلاحقهم وقبل شهرين
طياريها قتلو 400 طالب فى حفل تخرج تحفيظ القران
وايضا كندا تبيع السلاح لقتل اليمنين
لكن كندا تصوت مع اى قرار يدعم الصهاينه ولم تنكر على ما يفعله الصهاينه فى فلسطين
قرار صائب وحكيم
الله يزيدكم ، أحسنوا تدبيره ، بفضله تكونوا في أولى المراتب عالميا ،
و في جميع المجالات دون إستثناء ، ولكل فرد ، و يبقى الخير وفيراً جداً .
وبهذا تكونوا قد قويتم جبهتكم الداخلية الهشة ، آنذاك لا يمكن للرعية التخلي عنكم ،
( حتى قط ما يهرب من دار العرس).
أنتم تابعين للغرب ،لضمان إستمراريتكم ، تأتون بتعييناتكم في المناصب من
واشنطن ،و دخلتم في صراعات وحروب مع جيرانكم ،طمعا في زعامة المنطقة ،
و كم أنفقتم ولا زلتم ، و النتيجة 0،
لاثقة في الغرب ، ضجة كندا ليست حبا في السعوديين وإنما تريد حصتها من
الكعكة ، و غدا قد تقوم دولة خرى،وهكذا ذواليك.
وأخيراً ، سبحان الله يمنحك شيئا ،ويتركك تكمل من عندك .
أنتم منحكم الله ، وترككم لتبحثوا عن العقل ، الذي يخصكم الآن .