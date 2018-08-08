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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تتخلص من كل الأصول التي تملكها بكندا

السعودية تتخلص من كل الأصول التي تملكها بكندا

السعودية تتخلص من كل الأصول التي تملكها بكندا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 08 غشت 2018 - 18:58

أمر البنك المركزي في السعودية بعرض كافة الأصول الكندية التي يملكها للبيع، على خلفية النزاع الدبلوماسي بين البلدين، حسب ما أفادت وسائل إعلامية في كندا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الكندية "سي بي سي" إن البنك المركزي السعودي أصدر أوامر لمديري البنوك والصناديق السعودية ببيع كافة أنواع الأسهم والسندات والأصول الكندية الأخرى.

وإذا ما تم تأكيد هذه المعلومات، فسيكون هذا القرار استمرارا لإجراءات أخرى اتخذتها السلطات في الرياض، خلال الأيام القليلة الماضية، تجاه كندا ردا على انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

كانت السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن وقف كافة برامج العلاج للمرضى السعوديين في المستشفيات الكندية ونقلهم إلى دول أخرى.

كما أمرت أكثر من 8 آلاف طالب سعودي يدرسون في كندا، بفضل منح دراسية منحتها لهم حكومة الرياض، بمغادرة البلاد، فضلا عن إلغاء كافة مشتريات الحبوب من كندا.

ويضاف إلى هذه التدابير تعليق جميع رحلات شركة الطيران الوطنية السعودية إلى تورونتو، وطرد السفير الكندي المعتمد لدى المملكة.

واتخذت السعودية عددا من الإجراءات ضد كندا بعدما طالبت وزيرة خارجيتها، كريستيا فريلاند، الأسبوع الماضي في تغريدة لها على شبكة "تويتر" بتحرير الناشطة سمر بدوي المعتقلة في 30 يوليوز الماضي بالمملكة.

كما طالبت بتحرير شقيقها رائف بدوي، المدان بالسجن عشرة أعوام وجلده ألف جلدة بتهمة "الإساءة للإسلام"، الأمر الذي اعتبرته السعودية "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - speed الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:12
politique de snack. politique de McDo. politique d adolecents!!!
Bref, saudia va de pire en pire!!!
aucune sagesse, on ne discute meme plus!!
ecoutez moi bien, c est de là que la 3eme guerre mondiale partirait (malheureusement pour nous les musulmans d akhir zaman!!).
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23
2 - السلام عليكم الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:14
عندما تسير السعودية بعقلية الملوك الصغار الذين يحكمون على اهواءهم و يفتقرون للحكمة والرزانة والدبلوماسية في معالجة الازمات .ويخلطون كل شيء .فما ذنب الطلبة والمرضى السعوديين الذين يدرسون أو يعالجون بكندا
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64
3 - Immigrante marocaine الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:16
Hhhh, les pauvres étudiantes saoudiennes vont quitter leurs amont Canadiens et pauvres amonts vont manquer les payeuses des frais de scolarité et des subsistance, bon debaras,
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22
4 - Nokia الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:19
الصراحة لم اتوقع درد فعل كهذا!!
ممكن تكون رسالة لأمريكا.
لو فهم شي واحد يفيدنا.
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4
5 - مراكشي الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:21
رغم عدم المامي بامور العلاقات الدولية و السياسة الا اني اشعر ان قرارات مثل هذه صبيانية و غبية
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40
6 - rash الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:23
يظنون انهم باموالهم سيتحكمون في العالم ويشترون صمت الضمائر ... اغبياء انتم... فعلا فالغرب يعمل كل ما في وسعه من أجل جلب المال و الاستثمار و قد يتخلى حتى عن المبادئ أحيانا كثيرة أو يحكم عقله و يضع الطيش جانبا و لكنهم في الغالب لا يتصرفون كالصبيان .... ان اغلقت بابكم فلديهم حلول بديلة لانهم يستعملون عقولهم ليس كما تفعلون
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41
7 - سعيد الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:23
انه لتصرف غريب جدا، سيدخل إلى مناهج الجامعات كاغبا القرارات الدبلوماسية المتهورة في الألفية ،ألا يوجد عاقل حول ابن سلمان يشرح له أن ترامب الغريب الأطوار زائل قريبا و ان اللبيب هو من يحافظ على جميع الاصدقاء و ان لا يخلق عداوات مع أي كان ،فغدا يأتي الديمقراطيون و يتصالحون مع كندا ،سمن على عسل، ،،،، انه الغباء و الجهل بالتحولات الاستراتيجية بين الدول الكبرى، ،،
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31
8 - Sami الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:31
الدور راح يجئ على كل من يوطوط ويهمس كلمة على السعودية..لأ مكان للضعيف في هدأ العالم....من لم يرى أنا السعودية تغيرت فإنه وأهم ،عهد المجاملات والعطاء من غير حساب إنتهى للأبد....
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-69
9 - roka الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:32
بالأمس سخرتم من موريطانيا عندما ايدت السعودية ، فهل ستسخرون من روسيا التي اعلنت تأييدها اليوم للسعودية ؟؟؟؟
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-57
10 - ولد حميدو الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:36
اظن بأن هناك أمور خفية أكثر من انتقاد سجن ناشطين اما كندا فكان عليها بأن لا تتدخل في أي دولة و ادا كانت ضد السعودية فعليها أن تقطع جميع العلاقات معها و ليس فلوسها زوينين و تصرفاتها خايبة فانا ضد سياسة السعودية و لكن ليس عندها مهاجرون حتى تضغط عليها كندا أو غيرها بل مواطنوها يصرفون في الدراسة و السياحة بالخارج اما دول أخرى فاروبا تهددها بترحيل مواطنيها
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-6
11 - مواطن الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:40
السعودية تحاول إظهار حزمها وصرامتها اتجاه كندا حتى لا يتجرأ أحد من الدول على انتقادها .اتمنى من السعودية أن تتصرف بنفس الأسلوب مع الدول التي تهان فيها مقدسات المسلمين كرسوم الكاريكاتور التي تزدري الرسل
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6
12 - اسم الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:40
هؤلاء الغربيون كارثة بكل المقاييس إذا لم يسلمو، يمنعون الناس من ٱرتداء الملابس وستر أنفسهم بدعوى أنهم أحرار ليشاهدو ما يشاءون من الجسد، وإذا ذكرت أخطاء دينهم وأغلاطه غضبو وٱستخدمو الظلم والعدوان، إنهم يعتقدون أنه بمجرد ٱختراعهم للحاسوب صارو آلهة يشرعون ما يشاءون ولن يحاسبهم أحد، إن المسلمين يريدون للجميع دخول الجنة في الدنيا والآخرة، بينما الكفار لا يقبلون لأحد أن يعيش سعيدا، فينشرون المعاصي والفتن والخراب في كل مكان، ان الأرض تحتوي على ثروات تكفي الجميع، لكن الغربيين يفضلون تكنيزها ورميها في البحر لتجويع العباد ثم ٱستغلالهم٠٠٠
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-1
13 - دبلوماسية أرض الرجال الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:43
مايميز دبلوماسيةالجزائر في علاقاتها الخارجية ، هو عدم تشابهها مع أي "دويلة" حتى وإن كانت تملك الأموال الطائلة و الحماية المباشرة من سيدها الأمريكي أو الفرنسي ! ، فحتى قبل الإستقلال كانت الدبلوماسية الجزائرية قوية بقوة رجالها ، فبضل قوة الدبلوماسية الجزائرية أثناء الثورة التحريرية الكبرى ، تمكن المفاوضون الجزائريون الذين لم يكونوا يتجاوزون سن الثلاثينات ! من الحصول على الدعم المادي و المعنوي و السلاح ،من العديد من البلدان التي أصبحت صديقة فيما بعد منها روسيا ،يوغسلافيا ،الصين وغيرها....وبعد الإستقلال واصلت دبلوماسيتنا العمل بصمت وسيادة وهو ما أكسبها رصانة و احتراما دوليا ، مقارنة بجميييييع العرب ! حيث نتذكر الحكمة والحنكة الجزائرية في التعامل مع الأزمة المفتعلة من قبل النظام المصري الدكتاتوري لمبارك وإبنه وكيف أن حكمة قصر "المرادية" في الرد على الوسخ الإعلامي والاأخلاقي الذي تعرض له الشعب و دولته من سب و حقارة على المباشر في أبواق نظام "الغير -مبارك" ، هذه الحكمة عجلت بسقوط هذا العفن المباركي مباشرة بعد"عام"2010 أي المونديال في ما سمي ب"الخراب العربي"تعلم يا مروك الدبلوماسية فأنت تائه!
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-10
14 - شرارة الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:49
كندا جارة لأمريكا . و علاقتهما في هذه الاوقات ليست على ما يرام. ولخبث أمريكا فإنها تأمر السعودية و تقول لها. عطيني فمك ناكل به الثوم.
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6
15 - مواطن2 الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:51
الصراحة لابد من قولها.....لا يحق لدولة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى.....وبصفة خاصة دولة غير مسلمة ....لكل دينه و اعرافه وتقاليده وسياسته....السؤال هل ستصمد السعودية في استمرار فرض الاجراءات التي اتخذتها في حق دولة ككندا....؟هنا علامة الاستفهام.
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6
16 - من السعودية الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:55
اياك اعني واسمعي يا جارة . السيادة خط احمر. ما ينفع في بلدك وتراه مباح قد لا ينفع عند الاخرين وغير مستصاغ. لذا الزم حدودك ولا تتدخل بشؤون الدول ولا تجعل من نفسك وصيا على الاخرين بسجن او اطلاق سراح من تريد. بامكانك عرض المشكلة بشكل افقي ان وجدت من باب الصداقة يسن الدول وسوف تفهم الموقف بشكل جلي وتقتنع حينها او لا (هذا يرجع لك) لكن بهذا الشكل وباشارة كانك الامر الناهي في البلد فهو غير مقبول.
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4
17 - saraha raha الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:58
لا يمكن التعامل مع تغريدة بهذا المستوى من الدبلوماسية كندا دولة ديموقراطية ومحبة للسلم و المسلمين و لم تقل الا الحقيقة التي يعرفها كل شخص على السياسة السعودية و خير دليل محاصرتهم لليمن وتجويع الاطفال هناك كما كان يفعل ;;;
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3
18 - مغربي من فلادلفيا الأربعاء 08 غشت 2018 - 20:04
على السعودية أن تسحب تصويتها لصالح كندا ضد المغرب في احتضان كأس العالم 2026 !
اه نسيت لقد فات الاوان !
شوهة شوهة !
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2
19 - انس طنجه الأربعاء 08 غشت 2018 - 20:07
نعم هذا هو القرار الصائب
كندا من اجل مرأه فعلت هذا الانتقاد ولكن تعلمون ماذا تفعل كندا
ضد حقوق الانسان ؟
كندا قتلت الاف العراقين والسورين بمشاركتها التحالف الظالم الكاذب
وكندا ايضا معهم فى افغانستان ضد اهل افغانستان تلاحقهم وقبل شهرين
طياريها قتلو 400 طالب فى حفل تخرج تحفيظ القران
وايضا كندا تبيع السلاح لقتل اليمنين
لكن كندا تصوت مع اى قرار يدعم الصهاينه ولم تنكر على ما يفعله الصهاينه فى فلسطين
قرار صائب وحكيم
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3
20 - !!!!!!!!!!!!!!!!! الأربعاء 08 غشت 2018 - 20:07
البعض هنا يتبجح بروسيا و السعودية، و يبين كندا كدولة صغيرة!!! ليعلم الجميع ان الاقتصاد الكندي يوازي 3 مرات اقتصاد السعودية،حجم الاقتصاد الكندي(10 عالميا ) اكبر من الاقتصاد الروسي ( 13 عالميا). هناك حرب اقتصادية بين كندا و الولايات المتحدة و تم استعمال السعودية كورقة ابتزاز لكندا من طرف ترامب ، كما تستعمل روسيا للابتزاز اوروبا !!!!!!!!! في المجال العسكري، الانظمة الكندية و الامريكية مرتبطة بشكل معقد.......... الشعب السعودي و الروسي يدفعون الثمن
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0
21 - Hanane الأربعاء 08 غشت 2018 - 20:10
عندما تقوم اي دولة بقرارات مماثلة يسميها حاملي عقدة الخواجة انها قرارات جريئة و قوية وعندما تصدر من السعودية يقولون عنها صبيانية هههههههه عمن تضحكون ايها الصبية اكيد على انفسكم وباز المهم هدي مجرد ملاحظة الله يكون فعون بعض الارواح متحملة عقول كراكيزية
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1
22 - RAMO الأربعاء 08 غشت 2018 - 20:26
يا إخواننا ، يا خليجيون ، أعطاكم الله من المال ، ما لم يمنحه لأي كان،
الله يزيدكم ، أحسنوا تدبيره ، بفضله تكونوا في أولى المراتب عالميا ،
و في جميع المجالات دون إستثناء ، ولكل فرد ، و يبقى الخير وفيراً جداً .
وبهذا تكونوا قد قويتم جبهتكم الداخلية الهشة ، آنذاك لا يمكن للرعية التخلي عنكم ،
( حتى قط ما يهرب من دار العرس).
أنتم تابعين للغرب ،لضمان إستمراريتكم ، تأتون بتعييناتكم في المناصب من
واشنطن ،و دخلتم في صراعات وحروب مع جيرانكم ،طمعا في زعامة المنطقة ،
و كم أنفقتم ولا زلتم ، و النتيجة 0،
لاثقة في الغرب ، ضجة كندا ليست حبا في السعوديين وإنما تريد حصتها من
الكعكة ، و غدا قد تقوم دولة خرى،وهكذا ذواليك.
وأخيراً ، سبحان الله يمنحك شيئا ،ويتركك تكمل من عندك .
أنتم منحكم الله ، وترككم لتبحثوا عن العقل ، الذي يخصكم الآن .
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