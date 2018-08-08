السعودية تتخلص من كل الأصول التي تملكها بكندا

هسبريس ـ مُتابعة

أمر البنك المركزي في السعودية بعرض كافة الأصول الكندية التي يملكها للبيع، على خلفية النزاع الدبلوماسي بين البلدين، حسب ما أفادت وسائل إعلامية في كندا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الكندية "سي بي سي" إن البنك المركزي السعودي أصدر أوامر لمديري البنوك والصناديق السعودية ببيع كافة أنواع الأسهم والسندات والأصول الكندية الأخرى.

وإذا ما تم تأكيد هذه المعلومات، فسيكون هذا القرار استمرارا لإجراءات أخرى اتخذتها السلطات في الرياض، خلال الأيام القليلة الماضية، تجاه كندا ردا على انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

كانت السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن وقف كافة برامج العلاج للمرضى السعوديين في المستشفيات الكندية ونقلهم إلى دول أخرى.

كما أمرت أكثر من 8 آلاف طالب سعودي يدرسون في كندا، بفضل منح دراسية منحتها لهم حكومة الرياض، بمغادرة البلاد، فضلا عن إلغاء كافة مشتريات الحبوب من كندا.

ويضاف إلى هذه التدابير تعليق جميع رحلات شركة الطيران الوطنية السعودية إلى تورونتو، وطرد السفير الكندي المعتمد لدى المملكة.

واتخذت السعودية عددا من الإجراءات ضد كندا بعدما طالبت وزيرة خارجيتها، كريستيا فريلاند، الأسبوع الماضي في تغريدة لها على شبكة "تويتر" بتحرير الناشطة سمر بدوي المعتقلة في 30 يوليوز الماضي بالمملكة.

كما طالبت بتحرير شقيقها رائف بدوي، المدان بالسجن عشرة أعوام وجلده ألف جلدة بتهمة "الإساءة للإسلام"، الأمر الذي اعتبرته السعودية "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة".