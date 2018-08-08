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الرئيسية | خارج الحدود | سواعد أجنبية تحتج على ظروف العمل في إيطاليا

سواعد أجنبية تحتج على ظروف العمل في إيطاليا

سواعد أجنبية تحتج على ظروف العمل في إيطاليا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 08 غشت 2018 - 19:34

نظم حوالي 100 عامل زراعي أجنبي في إيطاليا، اليوم الأربعاء، احتجاجا على سوء ظروف العمل واستغلالهم في جنوب إيطاليا، ودعوا إلى احترام حقوق العمال بغض النظر عن موطنهم الأصلي.

نقابة "يو.إس.بي" العمالية دعت إلى الاحتجاج في إقليم "فوجيا" بعد وقوع حادثين مروريين دمويين في المنطقة، خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 16 عاملا أجنبيا كانوا في طريق عودتهم من المزارع إلى بيوتهم.

وأثار موت العمال جدلا في إيطاليا حول ظروف الاشتغال التي تشبه السخرة للعمال الأجانب، خاصة أن تشغيلهم يتم دون أوراق قانونية وبأجور متدنية.

ميشيلي إيمليانو، رئيس منطقة "أبوليا"، قال ضمن تصريحات صحافية بالمناسبة إن "الاحتجاج هو أول خطوة ضد الاستغلال والتشبث بتكريم الموتى".

من ناحيتها، تعهدت الحكومة الإيطالية بملاحقة المسؤولين في منطقة "فوجيا" بعد الحادثين. بينما يقدر عدد العمال الزراعيين غير الشرعيين في إيطاليا بمئات الآلاف.

ويعمل أغلب هؤلاء العمال الأجانب بين 8 و12 ساعة يوميا في الحقول، ويحصلون في أسوأ الأحوال على أجر يبلغ يورو واحد في الساعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الأربعاء 08 غشت 2018 - 20:23
اورو واحد في الساعة ههه كتصحابهم في المغريب ؟فعلا لخلاص قليل ولكن ما كينزلش على 25 حتى30اورو في اليوم
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