حجاج 90 دولة في ضيافة القصر الملكي بالسعودية

هسبريس ـ مُتابعة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاربعاء، أمرًا باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء الفريضة هذا العام.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن "هذه الرسالة ليست مقتصرة على وقت الحج، بل ممتدة للتواصل مع المسلمين وتوحيدهم، والعناية بهم والوقوف معهم ومع قضاياهم أينما كانوا".

وأشار آل الشيخ، ضمن بيان، إلى أن "هذا الأمر يؤكد حرص ولاة الأمر على ما يخدم المسلمين ويُعمق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي".

وأوضح المسؤول نفسه أن المستضافين ينتمون إلى 90 دولة من كافة أنحاء العالم، وإجمالي المُستفيدين من هذا البرنامج، منذ بدايته عام 1417هـ ( 1997) حتى موسم الحج الماضي، وصل إلى 43.547 حاج وحاجة.

كما قال الوزير إن البرنامج يتميز بتحقيق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة؛ حيث تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر، نهاية الشهر الماضي، أمرا باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني ، والقوات السودانية المشاركة في "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل".