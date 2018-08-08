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الرئيسية | خارج الحدود | حجاج 90 دولة في ضيافة القصر الملكي بالسعودية

حجاج 90 دولة في ضيافة القصر الملكي بالسعودية

حجاج 90 دولة في ضيافة القصر الملكي بالسعودية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 08 غشت 2018 - 22:45

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاربعاء، أمرًا باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء الفريضة هذا العام.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن "هذه الرسالة ليست مقتصرة على وقت الحج، بل ممتدة للتواصل مع المسلمين وتوحيدهم، والعناية بهم والوقوف معهم ومع قضاياهم أينما كانوا".

وأشار آل الشيخ، ضمن بيان، إلى أن "هذا الأمر يؤكد حرص ولاة الأمر على ما يخدم المسلمين ويُعمق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي".

وأوضح المسؤول نفسه أن المستضافين ينتمون إلى 90 دولة من كافة أنحاء العالم، وإجمالي المُستفيدين من هذا البرنامج، منذ بدايته عام 1417هـ ( 1997) حتى موسم الحج الماضي، وصل إلى 43.547 حاج وحاجة.

كما قال الوزير إن البرنامج يتميز بتحقيق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة؛ حيث تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر، نهاية الشهر الماضي، أمرا باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني ، والقوات السودانية المشاركة في "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Ahmad f.r الأربعاء 08 غشت 2018 - 23:03
اتابع التعليقات على الاخبار التي تتحدث عن السعودية بشكل يومي بسبب انها الدولة المحورية في المنطقة ..
السعودية مثل امريكا ..
الكل يشتمها و لكن الكل يهابها ومستعد ان يفرط في اغلى مايملك لنيل تاشيرة او عقد عمل على اراضيها
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-3
2 - بيلوط الأربعاء 08 غشت 2018 - 23:04
الحج كان ايام الرسول (صلعم) حيت كان اي مسلم كيمشي من اي بلد فالعالم يكفي ان يكون مسلم اما دابا خاصك تصريح للحج وقرعة خاصك فيزا خاصك طيارة وخاصك تسنى ال سعود يقبلو بيك فأرضهم بحال الى كيديرو معاك بليزير وبلا متكدبو على ناس الحج ولا عندهوم تجارة مربحة وصافي ، الحج هوا تمشي تخرج دوك لفلوس لناس لفقراء وتعتق ناس من جوع ولا دوك لحجاج يجمعو فلوس ويبنيو جوامع ولا مدارس وربي غادي يحسبها ليك فميزان حسناتك انشاء الله . فلوسنا يبقاو عندنا نحن اولى من ال سعود لي اصلا اي وقت تقدر تحبس عليك الحج هير حيت ممتفقاش مع الدولة فشي موضوع سياسي وخير متال ( ايران وقطر ...)
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2
3 - Aziz Canada الأربعاء 08 غشت 2018 - 23:10
وهل الحج اصبح ملك تل سعود حتى يقررون من يستضيغونه اولا. نكررها دائما وابدا يجب خلق لجنة اسلامية محايدة او المننظمة الاسلامية وهذه الاخيرة هي التي تسير امور الحج والحجاح ...وليس ال سعود
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4 - I love amestrdam الأربعاء 08 غشت 2018 - 23:10
هذا بيت الله الحرام ولكل مسلم ومسلمة من كل أنحاء العالم قاطبة حق زيارته لمن استطاع منهم سبيلا.. وأنتم يا حكام المملكة العربية السعودية تسيسون مناسك الحج والعمرة كل سنة تقبلون وترفضون ما تشاؤون وكأن الحج ملك لكم! !!
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5 - مصطفى كاراطيكا الأربعاء 08 غشت 2018 - 23:21
فلوس الحج والعمرة من الفروض تفرق على المسلمين الفقراء والمساكين ماشي على 1300!!!ولكن تتمشى لجيوب السفهاء من الأسرة الحاكمة ولجيب ترامب حالها حال فلوس النفط!
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