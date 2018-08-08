24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:41
|13:38
|17:16
|20:26
|21:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لجنة تفتيش تتفحص جاهزية الكاميرون قبل سحب تنظيم "كان 2019"
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- سيّارة تقتل شابا وتلوذ بالفرار في "سيدي بيبي"
- تطبيق إلكتروني جديد يحقق حلم الحجّ عن الغير
- أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد
حكومة أنقرة ترفض حضور البوليساريو أشغال القمة التركية الإفريقية (5.00)
من القمة إلى القاع .. ثلاثة أفلام قصيرة تعالج العنف الاجتماعي (5.00)
قيدومة "الحضرة الشفشاونية" .. أنفاس الحياة وبشائر المقامات (5.00)
- هل ينضمُّ المغرب إلى "الناتو العربي" لمواجهة الخطر الإيراني؟ - (110)
- لحوم دواجن أمريكا .. وزارة الفلاحة تتشبث باحترام الضوابط المغربية - (81)
- هذه أبرز الإجراءات الحكومية المرتقبة في قانون "مالية 2019" - (76)
- الحمداوي: بوسعيد مجرد "موظف سام".. ومن يحكم لا يُحاسب - (74)
- أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إصابة إسرائيليين بقصف صاروخي من قطاع غزة
أصيب أربعة إسرائيليين في مستوطنة "سديروت" نتيجة إطلاق صاروخين من قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" أنه "تم تفعيل القبة الحديدية ردا على عمليات الإطلاق واعترضت صاروخين".
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء أيضا، قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية أطراف قطاع غزة، بعد إعلانه "تعرض آلية هندسية لإطلاق نار من القطاع".
وضربت عدة قذائف مدفعية للجيش نقاط رصد وتدريب لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" شرق قطاع غزة، دون وقوع إصابات حسب مصادر فلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء "ردا على إطلاق نار تجاه آلية هندسية مدنية كانت تهم بأعمال لإنشاء العائق الأمني في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رفع حالة الاستنفار ،وإغلاق بعض الطرقات في منطقة غلاف غزة، بعد ملاحظة "إخلاء حماس بعض المواقع داخل القطاع".
وأعلنت كتائب القسام، أمس الثلاثاء، مقتل اثنين من نشطائها في قصف إسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة، بينما قال الجيش العبري إن الهجوم جاء "ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار".
وفي وقت سابق من هذا اليوم غادر وفد قيادي في حركة حماس قطاع غزة إلى مصر؛ لإجراء مباحثات مع مسؤوليها بشأن تطورات الأوضاع في القطاع التي مكث فيها أسبوعا.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية ، أن وفد قادة الحركة سيعود إلى مصر لتقديم رؤية الحركة وقرارتها بشأن عدة قضايا محط نقاش؛ أبرزها ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل.