إصابة إسرائيليين بقصف صاروخي من قطاع غزة

هسبريس - د .ب .أ

أصيب أربعة إسرائيليين في مستوطنة "سديروت" نتيجة إطلاق صاروخين من قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" أنه "تم تفعيل القبة الحديدية ردا على عمليات الإطلاق واعترضت صاروخين".

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء أيضا، قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية أطراف قطاع غزة، بعد إعلانه "تعرض آلية هندسية لإطلاق نار من القطاع".

وضربت عدة قذائف مدفعية للجيش نقاط رصد وتدريب لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" شرق قطاع غزة، دون وقوع إصابات حسب مصادر فلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء "ردا على إطلاق نار تجاه آلية هندسية مدنية كانت تهم بأعمال لإنشاء العائق الأمني في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رفع حالة الاستنفار ،وإغلاق بعض الطرقات في منطقة غلاف غزة، بعد ملاحظة "إخلاء حماس بعض المواقع داخل القطاع".

وأعلنت كتائب القسام، أمس الثلاثاء، مقتل اثنين من نشطائها في قصف إسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة، بينما قال الجيش العبري إن الهجوم جاء "ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار".

وفي وقت سابق من هذا اليوم غادر وفد قيادي في حركة حماس قطاع غزة إلى مصر؛ لإجراء مباحثات مع مسؤوليها بشأن تطورات الأوضاع في القطاع التي مكث فيها أسبوعا.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية ، أن وفد قادة الحركة سيعود إلى مصر لتقديم رؤية الحركة وقرارتها بشأن عدة قضايا محط نقاش؛ أبرزها ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل.