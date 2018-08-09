الرياض تواصل إعلان الغضب من سلطات أوتاوا

مبارك بوعلي مونتريال

في ظل نزاع متصاعد بين المملكة العربية السعودية وكندا بخصوص ما بات يسمى بالأزمة الدبلوماسية السعودية الكندية، أعلنت السلطات السعودية أنها ستوقف جميع برامج علاج المرضى السعوديين في المستشفيات ومراكز العلاج الكنديّة وأنها ستقوم بتنقيلهم إلى خارج كندا.

وكالة الأنباء السعودية "واس" ذكرت، عن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا، أن الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وأنه جرى تشكيل غرفتي عمليات بالرياض وبسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا لمتابعة شؤون المواطنين السعوديين المقيمين من الطلاب وممن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة.

وغير معروف عدد المرضى السعوديين المتأثرين بهذا القرار أو الذين يشملهم نظام الرعاية الصحية السعودي.

وفي وقت الذي طالبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية كلا من المملكة العربية السعودية وكندا بضرورة التوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين، أفاد تجّار أوروبيّون بأن مصدري الحبوب تلقوا إخطارا رسميا من المؤسسة العامة للحبوب السعودية أنها لم تعد تقبل بتوريد شحنات قمح الطحين أو علف الشعير ذات المنشأ الكندي".

ولم يقف رد المملكة العربية السعودية عند تجميدها للاستثمارات والمعاملات التجارية الجديدة مع كندا، بل إن السعودية قررت بيع أصولها التجارية بكندا.

صحيفة "فايننشال تايمس” اللندنية، قالت، نقلاً عن مصادر، إن السعودية بدأت يوم الثلاثاء بيع أصولها الكندية وأن البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد المملوكة للدولة وجهوا مديري الأصول في الخارج إلى بيع الأسهم والسندات والحيازات النقدية في كندا "مهما كلف الأمر".

وإضافة إلى إلغاء الخطوط السعودية لكل رحلاتها إلى تورونتو، قررت وزارة التعليم السعودية إعداد خطة عاجلة لنقل جميع المستفيدين من برامج البعثات الدراسية والتداريب بكندا والبالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى بعد إلغاء هذه البرامج الدراسية.

وبسبب هذه الأزمة غير المسبوقة التي اندلعت بين السعودية وكندا، فإن هذه الأخيرة من المتوقع أن تخسر ثاني أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة صادرات كندا إلى المملكة العربية السعودية سنة 2017 قرابة 1.12 مليار دولار، ناهيك عن أن قرار السعودية تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا قد يؤثر على صفقة أسلحة وقعها البلدان عام 2014 وقيمتها 15 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي) لمدة 14 عاما، والتي ستمكن كندا من تصدير 928 مدرعة خفيفة وثقيلة للسعودية؛ بينها 119 مدرعة مجهزة بمدافع عيار 105 ملم، و119 ناقلة جند مصفحة مزودة بأسلحة مضادة للدبابات، و119 مركبة مدرعة تحمل مدفع عيار 30 ملم. ومن المتخوف أن يتسبب القرار السعودي في بطالة نحو 2000 من الموظفين والعمال كانت الشركة قد عينتهم مؤخرا من أجل تصنيع هذه المركبات العسكرية.

يذكر أن الأزمة بين السعودية وكندا تعود إلى موقف هذا البلد الأخير من اعتقال السلطات السعودية لناشطين حقوقيين في المملكة السعودية؛ من بينهم الناشطتان نسيمة السادة وسمر بدوي، ودعوة أوتاوا السعودية إلى "الإفراج الفوري" عنهم، وهو ما اعتبرته الرياض تدخلاً سافراً في شؤون المملكة السعودية وتجاوزاً لسلطتها القضائية.