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كُتّاب وآراء
البرلمان الأرجنتيني يرفض توسيع تقنين الإجهاض
رفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني مشروع قانون استهدف تقنين حالات الإجهاض حتى الأسبوع 14 من الحمل.
ورغم إقرار المسودة في مجلس النواب يوم 14 يونيو الماضي، عرقل مجلس الشيوخ كل ذلك بموافقة 31 عضوا مقابل رفض 38 آخرين، وامتناع اثنين عن التصويت.
وكان المشروع يستهدف إزالة أي عقوبات على إجهاض الحمل حتى الأسبوع الـ14 بشكل عام، وليس فقط المعمول به حاليا في حالات الاغتصاب واحتمال تعرض الأم للمخاطر الصحية.
وتسببت المسودة في حالة جدل بين النواب، سواء بين أعضاء الحزب الحاكم أنفسهم أو أعضاء المعارضة، ما جعل النقاش يستمر مدة 16 ساعة.
وحدثت مناوشات بسيطة عقب جلسة التصويت، التي انتهت اليوم الخميس، لدى خروج أعضاء المجلس من مقر المؤسسة.