24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مسؤول أمريكي: صفقة القرن ستكون تفصيلية (5.00)

  2. البيضاء تتراجع عن فتح أسواق نموذجية للمواشي (5.00)

  3. انهيار أسعار "الدلاح" يكبد الفلاحين خسائر كبيرة (5.00)

  4. "فيدرالية اللحوم" تثمّن ترقيم الأضاحي وتنوّه بـ"الجزّار ديَالِي" (5.00)

  5. الإحسان يخفف آلام مرضى القصور الكلوي بوزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان الأرجنتيني يرفض توسيع تقنين الإجهاض

البرلمان الأرجنتيني يرفض توسيع تقنين الإجهاض

البرلمان الأرجنتيني يرفض توسيع تقنين الإجهاض
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 09 غشت 2018 - 17:40

رفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني مشروع قانون استهدف تقنين حالات الإجهاض حتى الأسبوع 14 من الحمل.

ورغم إقرار المسودة في مجلس النواب يوم 14 يونيو الماضي، عرقل مجلس الشيوخ كل ذلك بموافقة 31 عضوا مقابل رفض 38 آخرين، وامتناع اثنين عن التصويت.

وكان المشروع يستهدف إزالة أي عقوبات على إجهاض الحمل حتى الأسبوع الـ14 بشكل عام، وليس فقط المعمول به حاليا في حالات الاغتصاب واحتمال تعرض الأم للمخاطر الصحية.

وتسببت المسودة في حالة جدل بين النواب، سواء بين أعضاء الحزب الحاكم أنفسهم أو أعضاء المعارضة، ما جعل النقاش يستمر مدة 16 ساعة.

وحدثت مناوشات بسيطة عقب جلسة التصويت، التي انتهت اليوم الخميس، لدى خروج أعضاء المجلس من مقر المؤسسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.