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الرئيسية | خارج الحدود | بيروت تنفي رفض اعتماد سفير جديد لدولة الكويت

بيروت تنفي رفض اعتماد سفير جديد لدولة الكويت

بيروت تنفي رفض اعتماد سفير جديد لدولة الكويت
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 09 غشت 2018 - 18:55

نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ما تردد عن رفضها اعتماد سفير جديد لدولة الكويت، وقالت في بيان صحفي: " دولة الكويت قررت منذ مدّة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد في لبنان، عبد العال القناعي، وهو حق سيادي للدول لم تمانعه اطلاقاً وزارة الخارجية اللبنانية".

وأضافت بيروت أن "العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الكويتي واللبناني والدولتين إنما هي متجذرة في الوجدان العربي، وهي خير مثال لعلاقات الاخوة والتعاون في كافة المجالات، وهي أعمق من أي محاولة رخيصة للنيل منها".

وكانت صحيفة " الأخبار" اللبنانية أفادت، في عددها الصادر اليوم، بأن "وزارة الخارجية اللبنانية لن تقبل طلب ترشيح مُساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية، جمال الغانم، حتّى يكون رئيساً للبعثة الدبلوماسية الكويتية لدى لبنان".

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